الكلاب البوليسية تجعل الفنانة هند رستم تتصدر التريند لهذا السبب

الفنانة هند رستم هي واحدة من أهم الفنانات في جيلها، والتي استطاعت أن تصنع لنفسها كيانا فنيا خاصا، وأسلوب لا يمكن تقليده، وبغض النظر عن لقب ملكة الإغراء الذي أطلقه عليها البعض، لكنها فنانة لا يمكن نسيانها.

ولكن النجمة الراحلة هند رستم على الرغم من كل ما قدمته من أعمال فنية، لكنها اليوم تصدرت محركات البحث بسبب والدها. فما هي القصة؟.

الكلاب البوليسية تجعل هند رستم تتصدر محرك البحث

مؤخرا تم نشر بعض المعلومات عن الكلاب البوليسية، ومتى بدأت الشرطة في الاعتماد عليها في عمليات تعقب الهاربين وكشف الجرائم.

وفي مفاجأة غير متوقعة تبين من البحث أن والد هند رستم هو صاحب فكرة الاستعانة بالكلاب البوليسية في الكشف عن المخدرات.

وكان والد هند رستم في ذلك الوقت يعمل حكمدار للسكة الحديد، وعرف عنه أنه كان من أكثر المحاربين لكل قضايا تجارة المخدرات.

معلومات عن الفنانة الراحلة هند رستم

ولدت هند رستم في حي محرم بك بمدينة الإسكندرية، كان والدها ظابطا من أصول تركية، ووالدتها من أصول مغربية.

كان والد هند رستم رجلا صارما شديد القسوة في المعاملة، وهو ما عانت منه هند في طفولتها، خاصة عندما انفصل الأب عن والدتها وتزوج من امرأة أخرى.

وظلت تعاني معه حتى سمح لها بأن تذهب للعيش مع والدتها، والتي كانت قد تزوجت هي الأخرى، ولكن زوجها تعامل مع هند مثل ابنته.

أول ظهور لها في السينما كان عمرها 15 عاما وذلك من خلال لقطة صغيرة في فيلم غزل البنات مع النجمة ليلى مراد.