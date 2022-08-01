القوى العاملة تعلن عن توفير 3577 فرصة عمل لجميع المؤهلات برواتب تصل إلى 12000 جنية

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهري يوليو وأغسطس 2022، عن توافر أكثر من 3577 فرصة عمل شاغرة بمختلف التخصصات والقطاعات المختلفة، لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، برواتب مجزية تصل إلى 12000 جنية في بعض المجالات، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

حيث أعلنت الوزارة عن 3577 وظيفة خالية مقدمة من 66 شركة ومصنع بالقطاع الخاص، لشغلها خلال شهر أغسطس 2022، موزعة على أكثر من 16 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي كالتالي ” القاهرة والشرقية والغربية والقليوبية والجيزة والدقهلية والوادي الجديد ودمياط وأسيوط والمنوفية وأسوان والبحر الأحمر والمنيا وقنا والبحيرة وشمال سيناء.

وتشمل الوظائف ” عمال إنتاج وعمال خدمات وأفراد أمن ومندوبين مبيعات وتسويق وعمال مخازن وبائعين وحرفيين من نجارين وعمال مكواه وعمال خياطة وعمال طباعة ، بالإضافة إلى سائقين ومحاسبين ومسؤولين استعلامات ومدرسين ومدرسات وسكرتارية وفنيين في مختلف التخصصات، وغيرها من الوظائف، ونعرض الآن على نجوم مصرية بعض أهم الشركات المعلنة بالنشرة القومية للتشغيل لشهري يوليو وأغسطس 2022.

النشرة القومية للتشغيل لشهري يوليو وأغسطس 2022

فرص عمل بشركة سمارت جودز للتجارة وتوزيع المواد الغذائية.

وظائف خالية بشركة إيجيبت تيلورينج للملابس الجاهزة.

وظائف خالية بمصانع التقدم الصناعي.

وظائف بالدولية للصناعات الحديثة ” يورباك”.

وظائف خالية بشركة فابلوس سبورتس وير.

وظائف خالية بجمعية رجال أعمال إسكندرية.

فرص عمل بمنتجع سويس ريزورت.

وظائف خالية بفندق شتايجنبرجر كوريا بيتش.

وظائف خالية بفندق أورينتال باي.

كيفية التقديم لوظائف النشرة القومية للتشغيل

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن على كل من يرغب في الالتحاق بالوظائف العلنة بالنشرة القومية للتشغيل، عليه أن يقوم بالتسجيل من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر تسجيل راغبي العمل، أو من خلال الحضور إلى مقر وزارة القوى العاملة والهجرة بالعنوان التالي ” 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر ” أو من خلال التوجه إلى مكاتب المديريات على مستوى الجمهورية، أو التواصل مع الوزارة من خلال الأرقام التالية : 22609354 – 22403571