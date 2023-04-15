القوات المسلحة المصرية تحذر من المساس بالجنود المصرية في السودان

نشر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب عبر صفحته الرسمية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانًا شديد اللهجة حول الأوضاع التي تحدث في السودان واحتجاز بعض من الجنود المصريين من قبل قوات الدعم السريع السودانية.

بيان شديد اللهجة من القوات المسلحو حول الجنود المصريين في السودان

وقال المتحدث العسكري في بيانه “تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية”.

وحذر المتحدث العسكري خلال بيانه اليوم من المساس بأي فرد من الجنود المصرية في السودان قائلًا… “وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية”.

اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني

جدير بالذكر أن قوات الدعم السريع السودانية قد نشرت خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو وقالت بأنهم جنود مصريين استسلموا لقوات الدعم السريع في مدينة مروى بشمال البلاد وذلك عقب اشتباكات اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.