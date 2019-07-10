القضاء يقرر مصير فيلم “حلاوة روح” بعد 5 سنوات

قامت المحكمة الدستورية بمصر و بعد خمس سنوات من عرض قضية فيلم “حلاوة روح”، الذي قامت ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على القضاء بسحب ترخيص عرض الفيلم و ذلك بإستعمال دستورية المادة القانونية التي تمنح جهاز رقابة المصنفات الفنية صلاحية سحب الترخيص بالعرض السابق.

كان فيلم “حلاوة روح”، الذي أنتج عام 2014 قد أثار جدلا واسعا لما بحتويه من مشاهد إعتبرها النقاد تعدي على الثقافات و الآداب العامة للمجتمع كما شهد عديد الآراء الفنية على المستوى السينمائي و ذلك لما يحتويه من مشاهد جريئة و غير مسبوقة في السينما المصرية و العربية.

قالت المحكمة الدستورية بمصر إثر القضية أن “المشرع أطلق حرية الفكير و الإبداع الفني، في المجال السينمائي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة فهناك حدود حددها القانون تتمثل في المحافظة على الآداب العامة و النظام العام كما تفرض حماية القواعد الأساسية للمجتمع المتمثلة في الخلاقيات و الثوابت الدينية فضلا عن الأمن و مصالح الدولة العليا”.

وأضاف القضاء : ” عند خروج المصنف السينمائي عن الضوابط، يعتبر خارجا عن الأساسيات الأخلاقية و الإجتماعية و التي تعمل القوانين الدستورية على حمايتها للحفاظ على الروابط الاجتماعية، فهي تملك الأفضلية مقارنة بالحريات الشخصية الخاصة.

و أنتهى الجدل الذي شهده الفيلم المصري “حلاوة روح” منذ خمس سنوات بقرار رئيس مجلس الوزراء بسحب ترخيص عرض الفيلم في الأماكن العامة بشكل نهائي.