القصة الكاملة لـ غرق “تروسيكل” يقل عائلة في طريقها لحضور زفاف بأسيوط.. فرحة ما تمت

شهدت قرية الطوابية التابعة لمحافظة أسيوط مساء الإثنين حادث مأساوي بعدما انقلب “تروسيكل” في نهر النيل كان يقل عائلة كاملة في طريقة لحضور حفل زفاف.

تفاصيل حادث غرق تروسيكل في مياه النيل بأسيوط

كان تروسيكل يقل 11 فردًا من عائلة واحدة في طريقهم لحضور حفل زفاف بقرية بني زيد الأكراد، وأثناء سيرهم على طريق ترابي بمحاذاة نهر النيل، انزلقت المركبة وسقطت في المياه فجأة.

إصابات ووفيات

على الفور هرع الأهالي لإنقاذ الركاب بعد سماع صرخات الاستغاثة التي ملأت المكان، ليتمكنوا من إنقاذ 6 أشخاص من الغرق، بينما فُقد 4 أفراد، وانتُشل طفل رضيع متوفى.

قوات الإنقاذ النهري مازالت تواصل أعمال البحث عن المفقودين منذ مساء الحادث حتى صباح الثلاثاء، كما يتابع محافظ أسيوط الحادث لحظة بلحظة، موجها بتوفير كل سبل الدعم وفرق الإنقاذ.