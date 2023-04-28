القصة الكاملة لحادثة قتل أم لطفلها صاحب الـ 5 سنوات وتقطيع جثته وطهيها لأكلها

أثارت ربة منزل من قرية أبو شلبي التابعة مركز شرطة فاقو في محافظة الشرقية حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما ارتكتبه من جريمة بشعة استهدفت فيها ابنها الذي لم يتجاوز الـ 5 سنوات.

قصة قتل سيدة لابنها وطهيه في الشرقية

البداية كانت عندما تلقة مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بضبط سيدة في أول العقد الثالث من عمرها، أقدمت على قتل طفلها الذي لما يتجاوز عمره 5 سنوات.

تحريات الأجهزة الأمنية

اتخذت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية الإجراءات اللازمة، وكشفت من خلال التحريات أن السيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، وهي منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات.

وبعد انفصالها ذهبت لتعيش رفقة ابنها في إحدى منازل قرية أبو شلبي التابعة لمركز شرطة فاقوس في محافظة الشرقية.

وبالتحري ثبت أن السيدة وهي ربة منزل أقدمت على قتل طفلها، ولم تكتف بذلك، بل راحت تقطع جثته إلى قطع وتقوم بطهي أجزاء منها، وتحديدًا رأس طفلها.

الشرطة تتحفظ على بقايا الجثة

تحفظت الشرطة على الجزء المتبقي من جثة الصغير، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رد فعل المتابعين على السوشيال ميديا

لاقت الحادثة ردود فعل واسعة مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا التي أدانت الحادث المشين.

وعلّق أحد المتابعين قائلًا: لا حول ولا قوة الا بالله مريضة نفسية ربنا يشفيها و يصبر قلبها و يرحم الطفل المقتول..

وأضافت أخر: ربنا ياخدها دي مستحيل تكون ام محدش يقول ام يقول سفاحة دي حتي مش مجنونة للن المجنونة برضه عارفة ولادها لا لا لا ياجماعة مش قادرة استوعب مستحيل.

وتابع حساب آخر: ايه ده مستحيل يحصل حاجه زي كده القيامه قامت ولا ايه رحمتك يارب لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.