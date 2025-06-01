القصة الكاملة.. كيف تحول قصر ثقافة الطفل بالأقصر من واحة علم لوكر تنقيب عن الآثار؟

تصدر واقعة كشف وزير الثقافة عن عصابة التنقيب عن الآثار في قصر ثقافة الطفل بالأقصر، محركات البحث على موقع البحث الشهير جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

بداية القصة

في زيارة تفقدية أجراها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، لتفقد وافتتاح عدد من قصور الثقافة في الأقصر، فوجئ الوزير أثناء تفقده قصري ثقافة الأقصر و الطفل بمدينة الأقصر والذي يخضع حاليًا لأعمال ترميم ورفع كفاءة ضمن خطة تطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بالحالة السيئة التي عليها المبنيان، بما لا يتسق مع طبيعة الأعمال المفترض تنفيذها، فضلًا عن وجود قصور شديد في الإشراف، وغياب شبه تام للمتابعة من قبل الجهات المسؤولة بالموقعين.

جريمة تنقيب عن آثار داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر

حسب بيان وزارة الثقافة، فإن الوزير كشف خلال الزيارة عن مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.

أول إجراء قانوني من وزير الثقافة ضد جريمة التنقيب عن الآثار في الأقصر

في أول إجراء رادع لجريمة التنقيب عن الآثار التي رصدها وزير الثقافة بالأقصر، وجّه الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو بإحالة كل من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.

وأكد وزير الثقافة أن الأمر يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة بالأقصر، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية الثقافية، وتمثل إهدارًا للمال العام، وأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي صور للتقصير أو الإهمال، وستواصل متابعتها الميدانية الدقيقة لكافة المشروعات الثقافية، حفاظًا على المال العام، وضمانًا لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط في التنفيذ.

نيابة الأقصر تتخذ خطواتها حيال الواقعة

في استجابة سريعة من نيابة الأقصر، بدأت النيابة تحقيقاتها في واقعة التنقيب عن الآثار بإحدى قصور ثقافة الأقصر، وذلك بعدما حرر رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر محضراً بالواقعة، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.