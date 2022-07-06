“القرآن الكريم والصور المرسومة” مشاهد من داخل غرفة نيرة أشرف| صور

انتشرت عدد من الصور لغرفة ضحية المنصورة، نيرة أشرف، من داخل منزل أسرتها بمدينة المحلة، وذلك قبل ساعات من النطق بالحكم في الجلسة الثانية لمحاكمة القاتل محمد عادل، والمتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف.

ومن المقرر أن ينطق القاضي بالحكم غدًا، بعدما أحال أوراق المتهم لفضيلة المفتي بالجلسة الأولى، بعدما قام بذبح ضحيته أمام جامعة المنصورة أواخر الشهر الماضي..

غرفة نيرة أشرف

كشفت الصور عن محتويات غرفة الطالبة نيرة أشرف، والتي تحتوي على سرير صغير ومنضدة خشبية تحمل جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى عدد من المصاحف (القرآن الكريم) وعدد من المجلدات التي تحتوي على آيات قرآنية كصدقة جارية على روح الضحية.

توجد بالغرفة أيضًا عدد من الصور المرسومة للقتيلة نيرة أشرف، والتي تم إهدائها لعائلتها من بعض المتعاطفين مع ابنتهم، التي توفت أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة متأثرة بنحو 19 طعنة وذبح قاتل بالعنق.

وفي ظل التوترات التي يعيشها الشارع المصري بسبب تلك الحادث الأليم، تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع مشاهد غرفة نيرة، ودعوا لها بالرحمة والمغفرة، ولأهلها الصبر والسلوان.

مفاجأة في قضية نيرة أشرف

تفاجئ الجميع وقبل ساعات من جلسة النطق بالحكم، بأنباء تفيد بموافقة المحامي المصري المخضرم، فريد الديب، الدفاع عن قاتل نيرة، على أن يقرر بشكل نهائي في أعقاب حكم المحكمة.

وتلقى المحامي، هجومًا كبيرًا بسبب قبوله لكتابة مذكرة النقض بعد جلسة النطق بالحكم، وقال البعض بأن القاتل لا يستحق الدفاع عنه، ويأتي الغضب مشبعًا بنيران حملة التبرعات التي يقودها محامٍ آخر، بهدف دفع دية لأهل القتيلة.

وفي تعليقه على الأمر، قال والد نيرة، بأنه لن يقبل أموالًا مقابل دم ابنته، وأنه لن يتنازل عن حق نيرة، ولن يرتاح قلبه إلا عندما يُنفذ حكم الإعدام في قاتل ابنته.