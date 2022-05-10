القبض على 13 صبيا تحرشوا بسائحتين في منطقة الأهرامات “فيديو”

محمد عبد الحميد

أمرت النيابة العامة باحتجاز ثلاثة عشر مشتبهاً بينهم ثلاثة بالغين وعشرة آخرين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاماً، تم احتجازهم في مركز تأهيل الأحداث على ذمة التحقيق، بتهمة التحرش الجنسي بسائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة.

القبض على 13 صبيا تحرشوا بسائحتين في منطقة الأهرامات "فيديو" 1 10/5/2022 - 2:12 ص

أظهر مقطع فيديو مدته 35 ثانية تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي، مجموعة من الشبان يضايقون ويلمسون سائحات في أهرامات الجيزة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مما أثار غضباً ودعوات إلى العدالة.

وطلب المدعون العامون من الشرطة إجراء تحقيقات في الحادث، وتلقوا تقريرا يوم الأحد يحدد الجناة الثلاثة عشر. واعترفوا بجميع التهم بحسب محضر الشرطة، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وبحسب ما جاء في التحقيقات، فإن الشخص الذي صور مقطع الفيديو كان مرشداً سياحياً يرافق السائحين الذين تعرضوا للمضايقة.

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وقال خلال الاستجوابات إنه وثق ما حدث للتوعية بهذه الحوادث، فيما نشر مرشد سياحي آخر المقطع لنفس الغرض، مضيفاً أنهم لم يقصدوا الإضرار بالاقتصاد أو السياحة في مصر.

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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