القبض على سارقي حسابات بعض عملاء بنك مصر ورئيس البنك يوجه رسالة شكر وتحذير

كانت قضية سرقة حسابات بعض العملاء من بنك مصر بمركز سمالوط بمحافظة المنيا قد أثارت الكثير من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، فبعد أن استطاع بعض المحتالين الاستيلاء على أرصدة بعض عملاء البنك بطريقة أدخلت القلق في قلوب البعض من تعرض مدخراتهم للسرقة، استطاعت اليوم الداخلية القبض على مرتكبي هذه الجرائم في وقت قياسي.

القبض على سارقي حسابات بنك مصر

الخبر أعلنه رئيس بنك مصر محمد الأتربي، على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك اليوم الجمعة من خلال رسالة شكر وجهها للداخلية قال فيها “تحية من القلب للداخلية والرقابة الإدارية للمجهود العظيم الذي تم للقبض على المحتالين في وقت قياسي والسهر المتوالي دون راحة مما يدل على تفانيهم في عملهم وإمكانياتهم سواء البشرية أو التقنية”

رسلة تحذير جديدة من رئيس بنك مصر للعملاء

كما وجه الأتربي من خلال منشوره رسالة تحذير جديدة للعملاء بعدم مشاركتهم بياناتهم الشخصية مع أي شخص يتواصل معهم عن طريق التليفون حتى لو ادعى انه موظف بالبنك، أو بالبنك المركزي، أو بأي جهة حكومية.

وفي نفس السياق كان محمد الحارثي الخبير في التسويق الإلكتروني قد وجه عشرة نصائح لجميع المتعاملين مع الحسابات البنكية للحفاظ على أموالهم من السرقة والاحتيال، يمكنك الإطلاع عليها من هنا.