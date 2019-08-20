تصدر خبر القبض على المخرج والمونتير السينمائي خالد مرعي قائمة الأخبار الأكثر بحثا على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة حيث تم إلقاء القبض عليها المخرج داخل مطار القاهرة الدولي عند عودته من هولندا حيث كان يقضى عطلته بعد الانتهاء أحدث أفلامه خيال مأته مع أحمد حلمي حيث تم ضبط كمية من المخدرات بحوزة المخرج.

ويعد مرعي من المخرجين الذين يمتلكون تاريخ كبير من الأعمال الفنية التي لها بصمة كبيرة على شاشة السينما والتلفزيون فهو من أبرز مخرجين الجيل الحالي بالعديد من الأعمال الفنية المميزة.

وتم التحقيق مع المخرج في نيابة النزهة التي أمرت بإرسال الكمية المضبوطة إلى الطب الشرعي وذلك حتى يتم التأكد من أنها كواد مخدرة كما تم حبس المخرج أربع أيام على ذمة التحقيق بتهمة العمل على تهريب مواد مخدرة من مطار القاهرة.

من هو خالد مرعى

خالد مرعى من مواليد شهر نوفمبر عام 1970بدأ العمل في مجال السينما كمونتير لمدة 10 سنوات قبل أن يتجه إلى الإخراج.

ويمتلك مرعى العديد من الأعمال الفنية الرائعة التي يأتي على رأسها 5 أفلام مع نجم الكوميديا أحمد حلمي وهي أسف على الإزعاج، بلبل حيران، عسل أسود، لف ودوران أخر أفلام أحمد حلمي “خيال مأته”.

كما يمتلك المخرج والمونيتر السابق مجموعة من الأعمال الدرامية الأكثر نجاح خلال السنوات الأخيرة منها الكلام المباح، العهد، شربات لوز، السبع وصايا.