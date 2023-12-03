القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2024

يتبقى لنا أقل من مئة يوم قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر خير الشهور وأفضلها. ومع اقترابه، نبدأ بالعد التنازلي للاستعداد والاستقبال الكامل لنفحاته السخية والعودة إلى ممارسة طقوسه بكل انتظام، وفي هذا الشهر الكريم، نبحث عن القرب من الله والتضرع إليه، صوم النهار وتناول الطعام اللذيذ في الليل. بلا شك، يتجمع أفراد العائلة حول الشاشة لمشاهدة مسلسلاتهم المفضلة ومعرفة مصير بطليهم. وبما أن المسلسلات الدرامية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الطقوس الرمضانية المعتادة منذ الأزل، سنستعرض الآن قائمة المسلسلات الرمضانية لعام 2024 التي تم الإعلان عنها حتى الآن.

بوستر مسلسل "الحشاشين" للنجم كريم عبد العزيز - مصدر الصورة: يوتيوب

مسلسل صلة رحم

بطولة: إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وعلي الطيب، من تأليف: محمد هشام عبية، وإخراج: تامر نادي.

مسلسل العتاولة

بطولة: أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومي كساب، من تأليف: هشام هلال، وإخراج: أحمد خالد موسى.

مسلسل الحشاشين

بطولة: كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، وإسلام جمال، وسوزان نجم الدين، من تأليف: عبد الرحيم كمال، وإخراج: بيتر ميمي.

مسلسل صيد العقارب

بطولة: غادة عبد الرازق، وماجد المصري، وسيمون، ومنال سلامة، وأحمد ماهر، من تأليف: باهر دويدار، وإخراج: أحمد حسن.

مسلسل غالية بـ 100 راجل

بطولة: سمية الخشاب، وعدد من النجوم، من تأليف: محمود حمدان، وإخراج: إبرام نشأت.

مسلسل بيت الرفاعي

بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، وأحمد فؤاد سليم، من تأليف: بيتر ميمي، وإخراج: أحمد نادر جلال.

مسلسل حق عرب

بطولة: أحمد العوضي، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ووليد فواز، وميرهان حسين، من تأليف: محمود حمدان، وإخراج: إسماعيل فاروق.

مسلسل فراولة

بطولة: نيللي كريم، وعدد من النجوم، وهو مسلسل كوميدي مكون من 15 حلقة فقط.

مسلسل المداح 4

بطولة: حمادة هلال، وهلا السعيد، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وخالد سرحان، من تأليف: أمين جلال، وإخراج: أحمد سمير فرج.

مسلسل المعلم

بطولة: مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وهاجر أحمد، وأحمد فؤاد سليم، من تأليف: محمد الشواف، وإخراج: مرقس عادل.

مسلسل الساعة 5

بطولة: آسر ياسين، وعدد من النجوم.

مسلسل ألف ليلة وليلة

بطولة: ياسر جلال، وياسمين رئيس، وشيري عادل، وسامي مغاوري، من تأليف: أنور عبد المغيث، وإخراج: إسلام خيري.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

بطولة: ماجد المصري، وأيتن عامر، وهدى حسين، ليلى عبد الله، سحر حسين، من إخراج: علي العلي.

مسلسل الكبير 8

بطولة: أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وهشام إسماعيل، وحاتم صلاح، وبيومي فؤاد، من تأليف: مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج: أحمد الجندي.

مسلسل 220 يوم

بطولة: كريم فهميِ، وصبا مبارك، وعدد من النجوم.

مسلسل عتبات البهجة

بطولة: يحيى الفخراني، وجومانا مراد، عن قصة: إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار: مدحت العدل، وإخراج: مجدي أبو عميرة.

مسلسل جري الوحوش

بطولة: نضال الشافعي، ومحمود عبد المغني، ومحمود حجازي، من إخراج: عبد العزيز حشاد.

مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة: خالد النبوي، وعدد من النجوم، عن قصة: إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: محمد سلامة.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

بطولة: مي عمر، وأحمد زاهر، من تأليف: محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامي.