أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الماراثون الدرامي في شهر رمضان، والذي يشهد هذا العام منافسة قوية بين عدد من نجوم السينما والتليفزيون، وفي هذا السياق يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” القائمة الكاملة شبه النهائية لمسلسلات رمضان 2021، والتي تضم 32 مسلسل.

1- الاختيار 2: رجال الظل

بعد النجاح الكبير للجزء الأول الذي قدمه النجم أمير كرارة، في رمضان 2020، يعود المسلسل بنجوم جدد وقصة جديدة من بطولات الشرطة المصرية.

بطولة: كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وعمرو عبد الجليل، ومحمد فراج، وإنجي المقدم، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وهادي الجيار، وأحمد داش، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، ومحمد علاء، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، من تأليف: هاني سرحان، وإخراج: بيتر ميمي.

2- هجمة مرتدة

وهو المسلسل الذي يقدم قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية.

بطولة: أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبد الله، وماجدة زكي، وأحمد فؤاد سليم، ونضال الشافعي، ومحمود البزاوي، من تأليف: باهر دويدار، وإخراج: أحمد علاء الديب.

3- حرب أهلية

بعد النجاح الكبير لمسلسل “خيانة عهد” الذي عرض في رمضان 2020، تكرر النجمة يسرا التعاون مع مؤلف ومخرج مسلسلها السابق مرة أخرى، في هذا العمل.

بطولة: يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، وسينتيا خليفة، ورشدي الشامي، وبسنت صيام، وجومانا مراد، وخالد أنور، من تأليف: أحمد عادل، وإخراج: سامح عبد العزيز.

4- نجيب زاهي زركش

يعود النجم الكبير يحيى الفخراني، للشاشة الصغيرة بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أعماله “بالحجم العائلي”، من خلال مسلسل اجتماعي كوميدي جديد.

بطولة: يحيى الفخراني، وهالة فاخر، وأنوشكا، وشيرين، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، ورامز أمير، من تأليف: عبد الرحيم كمال، وإخراج: شادي الفخراني.

5- نسل الأغراب

مسلسل اجتماعي صعيدي يشهد التعاون الأول في الدراما بين النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

بطولة: أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ومحمد مهران، ومحمد جمعة، وهبة مجدي، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، ودياب، من تأليف وإخراج: محمد سامي.

6- موسى

مسلسل اجتماعي صعيدي تدور أحداثه في فترة الخمسينات والستينات، حول شاب يتحمل مسؤلية إخوانه بعد وفاة والده.

بطولة: محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وهبة مجدي، وصبري فواز، وتارا عماد، وضياء عبد الخالق، وحمدي الوزير، من تأليف: ناصر عبد الرحمن، وإخراج: محمد سلامة.

7- الملك أحمس

مسلسل يحكي قصة طرد الهكسوس من مصر على يد الملك أحمس، مأخوذ عن قصة “كفاح طيبة”.

بطولة: عمرو يوسف، وصبا مبارك، وماجد المصري، وسوسن بدر، وريم مصطفى، ومحمد فراج، وأمينة خليل، ومحمد لطفي، ومعتز هشام، وياسين السقا، قصة: نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار: محمد ياب، وخالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج: حسين المنباوي.

8- النمر

هو المسلسل الذي يعود به محمد إمام، للشاشة الصغيرة بعد غياب لمدة عامين منذ مسلسل “هوجان” الذي عرض في رمضان 2019.

بطولة: محمد إمام، وهنا الزاهد، ونيرمين الفقي، وأحمد خالد صالح، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، ومحمد رياض، وولاء الشريف، من تأليف: محمد صلاح العزب، وإخراج: شيرين عادل.

9- ضل راجل

تدور أحداثه حول مدرس يلجأ للعمل كسائق تاكسي بسبب ظروفه المادية الصعبة.

بطولة: ياسر جلال، ونيرمين الفقي، ونور، ومحمود عبد المغني، وأحمد منير، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، ورنا رئيس، وخالد أنور، من تأليف: أحمد عبد الفتاح، وإخراج: أحمد صالح.

10- كوفيد 25

هو مسلسل من 15 حلقة فقط تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن، ويشهد التعاون الثاني للنجم يوسف الشريف مع زوجته إنجي علاء مؤلفة العمل، بعد مسلسل “لعبة إبليس” الذي كتبت قصته وعرض في رمضان 2015.

بطولة: يوسف الشريف، وأيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد عادل، وإيناس كامل، وإسلام جمال، وديانا هاشم، من تأليف: إنجي علاء، وإخراج: أحمد نادر جلال.

11- عش الدبابير

هو العمل الذي يشهد التعاون الأول بين مصطفى شعبان وعمرو سعد.

بطولة: مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، ودلال عبدالعزيز، وشريف دسوقي، ووليد فواز، معالجة درامية: محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار: ورشة عبير سليمان، وإخراج: أحمد خالد موسى.

12- تقاطع طرق

هو العمل الذي يشهد عودة منى زكي للشاشة الصغيرة، بعد غياب خمس سنوات منذ مسلسل “أفراح القبة” الذي عرض في رمضان 2016.

بطولة: منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وعائشة بن أحمد، وسيد رجب، ومايان السيد، وأحلام الجريتلي، ونسرين طلعت، من تأليف وإخراج: تامر محسن.

13- بين السما والأرض

يعتبر إعادة تقديم للفيلم الذي عرض بنفس الاسم عام 1959، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، وإخراج: صلاح أبو سيف، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض يتعطل بهم المصعد فجأة.

بطولة: هاني سلامة، ودرة، ويسرا اللوزي، وأحمد بدير، ونجلاء بدر، وسوسن بدر وندى موسى، ونورهان، عن قصة: نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار: إسلام حافظ، وإخراج: محمد جمال العدل.

14- قصر النيل

يشهد التعاون الثاني بين دينا الشربيني، والكاتب محمد سليمان عبد المالك، مؤلف مسلسل “مليكة” الذي عرض في رمضان 2018.

بطولة: دينا الشربيني، وأحمد مجدي، وإنجي المقدم، وريهام عبد الغفور، وعمر السعيد، وأحمد خالد صالح، ومريم الخشت، وصبري فواز، وناردين فرج، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، من تأليف: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: خالد مرعي.

15- اللي مالوش كبير

يشهد التعاون الأول بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد زواجهما، والثاني في مسيرتهما الفنية.

بطولة: ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، ومجدي كامل، ودنيا عبد العزيز، وأحمد سعيد عبد الغني، وعايدة رياض، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، وبدرية طلبة، من تأليف: عمرو محمود ياسين، وإخراج: مصطفى فكري.

16- القاهرة كابول

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي أكشن حول المؤامرات التي تُحاك ضد الدول العربية، وخاصة مصر، ويسلط المسلسل الضوء على الإرهابيين وما يقومون به من أعمال عنف غير مشروعة.

بطولة: طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، من تأليف: عبد الرحيم كمال، وإخراج: حسام علي.

17- خلي بالك من زيزي

يشهد هذا العمل التعاون الثاني بين أمينة خليل والمخرج كريم الشناوي بعد مسلسل “قابيل”.

بطولة: أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وعلي قاسم، وصفاء الطوخي، وسلوي محمد علي، التأليف والإشراف على الكتابة: مريم نعوم، سيناريو وحوار: منى الشيمي، ومجدي أمين، وإخراج: كريم الشناوي.

18- شقة 6

هو مسلسل من 15 حلقة فقط تدور أحداثه في إطار رعب حول شقة يحدث بها شيء غريب بإحدى العمارات.

بطولة: روبي، وشريف سلامة، وسيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، وحمزة العيلي، من تأليف: محمد دربالة، وإخراج: محمود كامل.

19- كل ما نفترق

بعد نجاح مسلسل “لما كنا صغيرين” تعود ريهام حجاج هذا العام بهذا العمل.

بطولة: ريهام حجاج، وأحمد فهمي، ورانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل، وأيتن عامر، ورحاب الجمل، وطارق عبد العزيز، وأحمد صيام، وسلوى خطاب، معالجة درامية: محمد أمين راضي، وسيناريو وحوار: أحمد وائل، وياسر عبد المجيد، وإخراج: كريم العدل.

20- لحم غزال

تواصل النجمة غادة عبد الرازق، مشاركتها في المارثون الرمضاني بعد “حدوتة مرة”، و”سلطانة المعز” بعمل مختلف هذه المرة تتعاون فيه مع كوكبة من النجوم.

بطولة: غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، من تأليف: إياد إبراهيم، وإخراج: محمد أسامة.

21- المداح

يشهد عودة حمادة هلال، للدراما بعد غيابه لمدة عامين، حيث قدم آخر مسلسل له “ابن أصول” في رمضان 2019.

بطولة: حمادة هلال، ونسرين طافش، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وأحمد بدير، ومحمد عز، وحنان سليمان، وهادي خفاجة، من تأليف: أمين جمال، وإخراج: أحمد سمير فرج.

22- بنت السلطان

يعتبر أول بطولة مطلقة للنجمة روجينا، بعد تألقها في الأدوار الثانية خلال السنوات الماضية.

بطولة: روجينا، وباسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج: أحمد شفيق.

23- اللعبة 2: ليفيل الوحش

بالرغم إن العمل سوف يعرض على منصة شاهد يوم 24 يناير الجاري، إلا أنه سيكون ضمن خطة عرض قناة “mbc مصر” في شهر رمضان المقبل، مثل ما حدث مع الجزء الأول في العام الماضي.

بطولة: شيكو، وهشام ماجد، ورانيا يوسف، وميرنا جميل، ومي كساب، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وبيومي فؤاد، وعارفة عبد الرسول، وأحمد فتحي، من تأليف: أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، تحت إشراف: فادي أبو السعود، وإخراج: معتز التوني.

24- ضد الكسر

هو العمل الذي يشهد التعاون الثاني بين النجمة نيللي كريم، والكاتب عمرو الدالي، مؤلف مسلسل “100 وش”.

بطولة: نيللي كريم، ومحمد فراج، ولقاء الخميسي، ومصطفى درويش، وتارا عماد، وهشام إسماعيل، وسينتيا خليفة، وحمزة العيلي، ونهير أمين، من تاليف: عمرو الدالي، وإخراج: أحمد خالد محمد.

25- المدينة

وهو مسلسل مكون من 15 حلقة فقط، وتعود به دنيا سمير غانم للدراما، بعد غياب عامين منذ آخر أعمالها “بدل الحدوتة تلاتة” والذي عرض في رمضان 2019.

بطولة: دنيا سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، وإسلام إبراهيم، وأوتاكا، من تأليف: هشام جمال، وعمرو وهبة، وإخراج: هشام جمال.

26- الأب المثالي

وهو مسلسل مكون من 15 حلقة فقط أيضًا، من بطولة: علي ربيع، ولم يعلن عن باقي أبطاله حتى الآن.

بطولة: علي ربيع، من تأليف: محمد محمدي، وأحمد محيى، وإخراج: معتز التوني.

27- ورد

ثاني بطولات حنان مطاوع المطللقة بعد نجاحها في مسلسل “بت القبايل” والذي عرض العام الماضي.

بطولة: حنان مطاوع، ونضال الشافعي، ومحمد لطفي، وصلاح عبد الله، وهاجر الشرنوبي، وأحمد صيام، وعايدة رياض، من تأليف: فتحي الجندي، وإخراج: شادي أبو شادي.

28- فارس بلا جواز

وهو المسلسل الذي يعود به مصطفى قمر للدراما، بعد غياب 11 عامًا منذ مسلسل “منتهى العشق” الذي عرض في 2010.

بطولة: مصطفى قمر، وصلاح عبد الله، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، وطارق الإبياري، وراندا عبد السلام، من تأليف: فداء الشندويلي، وإخراج: معتز حسام.

29- الطاووس

بطولة: جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وهالة فاخر، وأحمد فؤاد سليم، وخالد عليش، ودانا حمدان، من تأليف: محمد ناير، وكريم الدليل، وإخراج: رؤوف عبد العزيز.

30- عودة الأب الضال

بطولة: بيومي فؤاد، وهالة فاخر، وهيدي كرم، وخالد منصور، وشادي الفونس، وأميرة هاني، ونور قدري، وهاجر عفيفي، ونيفين محمد، من تأليف: أمين جمال، ومحمد فتحي عبد المقصود، ومحمد أبو السعد، وإبراهيم ربيع، وإخراج: أحمد عبد العال.

31- رهبة

بطولة: فتحي عبد الوهاب، وأيتن عامر، وميرهان حسين، وأحمد صفوت، ومي القاضي، من تأليف: طارق بركات، وإخراج: عادل الأعصر.

32- زي البيت الوقف

بطولة: زينة، وأحمد صلاح السعدني، وصابرين، ومصطفى درويش، من تأليف: أحمد الشخيبي، وإخراج: عصام عبد الحميد.