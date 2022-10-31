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الفنان مروان نشأت ينضم لأسرة مسلسل “سر السلطان”

عبد الرحمن رضا

انضم الفنان مروان نشأت طالب المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج, لأسرة مسلسل “سر السلطان”، مأخوذ عن رواية “سره الباتع” للكاتب يوسف إدريس، إنتاج Synergy “تامر مرسي”، إخراج خالد يوسف، والمقرر عرضه في رمضان 2023.

ومن الجدير بالذكر أن المسلسل بطولة النجم أحمد فهمي، والفنان أحمد السعدني والفنان حسين فهمي، والفنانة ريم مصطفى ، والفنان أحمد عبدالعزيز، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنانة هالة صدقي، والفنان خالد أنور.

على صعيد آخر شارك الفنان مروان نشأت من قبل في مسلسل ولاد ناس في دور حسن التميمي وكان المسلسل إخراج هاني كمال، كما شارك في إعلان ڤودافون وبيبسي وإعلان المصرية للاتصالات وإعلان bun n bun.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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