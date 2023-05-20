الفنان محمد رمضان يثير الجدل من جديد ب (حِزم من الدولارات) من خلال عرض صورة له على مواقع التواصل الإجتماعى مستقلاً طائرته الخاصة

أثار الفنان محمد رمضان الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث نشر مجموعة من الصور أثناء استقلاله طائرته الخاصة خلال عودته لمصر من الولايات المتحدة الأمريكية مرتديًا نظارة شمسية أنيقة وقميص باللون الأبيض مزين بتطريز كحلى، وفي المقعد بجانبه رُوزم من الأموال من فئة الدولار الأمريكي، كما اتفقت أراء المتابعين للفنان محمد رمضان بين مؤيد ومُعارض لنشر هذه الصور على مواقع التواصل الإجتماعى، فالبعض اعتبر ان مثل هذه الصور مثيرة لأحقاد الشباب والفتيات، والبعض الأخر من المتابعين يقدم التهنئة للفنان محمد رمضان على نجاحه في الحفل الأخير.

بالصور الفنان محمد رمضان يكشف سر تجوله على جمل في شوارع ميامي بأمريكا

عمل جديد للفنان محمد رمضان 2023

كما كشف الفنان محمد رمضان عن تصوير عمل جديد له، واتضح ذلك من خلال نشر بعض الصور والفيديوهات نشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى Instagram.

حيث نشر الفنان محمد رمضان كواليس فيلمه الجديد الذي يجمعه بالمنتج وسيم صليبي وعلق على الصور والفيديوهات قائلاً: “لأول مرة جمل عربي في شوارع ميامي”.

كما نشر الفنان محمد رمضان مجموعة صور له خارج مصر، وهو يتجول بالجمل على أرض الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميامي وعلق قائلاً: “ثقة في الله السنة دي الصيف في العالم، مفاجأة الولايات المتحدة الأمريكية، صيف 2023.

حصول الفنان محمد رمضان على جائزة أفضل مسلسل

كما حصل الفنان محمد رمضان على ثلاث جوائز دفعة واحدة عن مسلسله (جعفر العمدة)، من “et بالعربي” جائزة أفضل ممثل، أفضل مسلسل، أفضل شخصية.

كما نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى صورة من مسلسل (جعفر العمدة) وعلق الحمد لله ثم شكر لجمهوري الغالي.