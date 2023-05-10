الفنان محمد رمضان يتصدر إيرادات شباك التذاكر عن فيلم عيد الفطر “هارلي” | تعرف على الإيراد

تصدر الفنان المصري محمد رمضان إيرادات السينما لأفلام عيد الفطر، عن فيلم “هارلي”، الفيلم الذي يجمعه مع الفنانة مي عمر والفنان محمود حميدة.

وحصد فيلم هارلي لمحمد رمضان ما يقرب من ٣٣ مليون جنيه مصري بداية من أول أيام عيد الفطر وعلى مدار ثلاثة أسابيع، وبذلك يكون هو الفيلم رقم واحد في شباك التذاكر لأفلام عيد الفطر.

أفلام عيد الفطر ٢٠٢٣

يذكر أن ضمن أفلام عيد الفطر أيضاً، فيلم “بعد الشر” بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وإخراج أحمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ وإخراج أحمد خالد موسى، و “مغامرات كوكو” بطولة الفنان بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، منة فضالي وإخراج إسماعيل فاروق.

علاوة على ذلك يوجد فيلم “يوم 13″ من بطولة الفنان أحمد داود ودينا الشربيني ونسرين أمين وإخراج وائل عبد الله، و”ابن الحاج أحمد” بطولة الفنان شيكو، والفنان الكبير سيد رجب، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب وإخراج معتز التوني.

محمد رمضان يعود للسينما من خلال فيلم هارلي

ومن الجدير بالذكر أن فيلم هارلي يعتبر بمثابة عودة للفنان محمد رمضان للسينما بعد غياب دام ٤ سنوات، منذ عرض فيلمه “الديزل” عام ٢٠١٨، وروج له محمد رمضان بشكل كبير، ونال إعجاب جماهير ومحبي رمضان في مصر وجميع أنحاء العالم.

آخر أعمال محمد رمضان في الدراما

على صعيد آخر، كان الفنان محمد رمضان في آخر عمل درامي له هذا العام في الموسم الرمضاني السابق ٢٠٢٣، وظهر من خلال مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، منة عرفة ، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، زينة، أحمد داش، عصام السقا، أحمد فهيم، جوري بكر.

ونال المسلسل إعجاب الكثير من الجماهير في الوطن العربي ويعتبر هو الأكثر مشاهدة في الموسم الرمضاني للدراما، وكان الجمهور يتابعه ويتحدث عنه عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.