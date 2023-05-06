الفنان كمال أبو رية يكشف سبب عدم زواجه بعد الفنانة ماجدة زكي!

كشف الفنان كمال أبو رية عن سبب عدم زواجه مرة أخرى بعد انفصاله عن زوجته الفنانة ماجدة زكي.

سبب عدم زواج كمال أبو رية بعد ماجدة زكي

قال الفنان كمال أبو رية إن سبب عدم زواجه بعد انفصاله عن الفنانة ماجدة زكي هو خوفه من حزن أولاده أو مضايقتهم، قائلًا: أنا ما تجوزتش بعد ماجدة زكي لأننا كبرنا، وحبيبة هتزعل لو تزوجت وأنا بحب أولادي قوي.

وأضاف كمال أبو رية في حديثه خلال برنامج كلمة أخيرة المُذاع على قناة أون وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: ماجدة زكي أم أولادي الثلاث كريم وأحمد وحبيبة، تزوجنا 20 عامًا، وطلاقنا مر عليه 12 سنة، ولم نتحدث يومًا عن إمكانية الرجوع، ولم أفكر يومًا في ذلك لأننا كبرنا، وأولادي كبروا وأنا بحبهم وهم بيحبوني وحبيبة هتزعل لو تزوجت هتزعل وهم يقيمون مع والدتهم لأن لديها منزل كبير أما أنا فاتنقل في أماكن عدة.

لم أشعر يومًا أني مظلوم

قال الفنان كمال أبو رية إنه لم يشعر يومًا بأنه مظلوم طوال مسيرته الفنية، مضيفًا: أنا من زمان من صغري كانوا يقلولي بتتحارب لانك موهوب ولم اشعر يوماً أني مظلوم وقالها لي جمال سليمان أنك فنان مستغني ولكن لما بمشي في الشارع بسمع الثناء على شغلي من قبل جمهور نقاد أعتقد مافيش أحلى من كده.

رد كمال أبو رية على كوميكسات السوشيال ميديا

رد الفنان كمال أبو رية على الكوميكسات المنتشرة على السوشيال ميديا سواء ما يخص دوره في سوق العصر مع الفنان أحمد عبد العزيز أو فيفي عبده في مسلسل في طائر الحب قائلاً: مش بتضايقني الكوميكسات على السوشيال ميديا وده حق الجمهور، لو أنا على المسرح وبقدم دور والجمهور مشي المفروض مازعلش ده حقه لكن أزعل من نفسي لأنه خليته مايقعدش.