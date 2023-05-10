الفنان عمر عبد العزيز: الوحيدة التي تملك مقومات نجمة فوازير رمضان هي الفنانة دنيا سمير غانم

أعلن الفنان عمر عبد العزيز، عن إعجابه الشديد بأداء الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسلها الأخير جت سليمة، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2023 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وأشاد بأدائها للاستعراضات داخل العمل الفني، وكتب عمر عبد العزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه دائما كان يرى أن الفنانة دنيا سمير غانم، هي النجمة الوحيدة التي تمتلك جميع مقومات بطولة فوازير رمضان، لكنه بعد أن رأى أدائها في استعراضات مسلسل جت سليمة، وسمع أغَانِ العمل الفني، وكيف تتمكن وتتحكم النجمة دنيا في صوتها وخفة حركتها بأدائها للاستعراضات بكل سلاسة، ما زال عند رأيه بل ازداد اقتناعه وإصراره بأن الفنانة دنيا سمير غانم، هي النجمة الوحيدة على الساحة الفنية حاليا، التي تمتلك جميع مقومات نجمة فوازير رمضان.

كانت قد شاركت النجمة دنيا سمير غانم، في الموسم الرمضاني الماضي بعمل فني وهو مسلسل جت سليمة المكون من 15 حلقة، وشاركها البطولة الفنان محمد سلام، وخالد الصاوي، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، ومحمد ثروت، ومايان السيد، ومن تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج المخرج إسلام خيري.