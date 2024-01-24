الفنان عمرو عبدالعزيز يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة

أعلن الفنان عمرو عبد العزيز عن تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، دخل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى المتخصصة في علاج الأزمات القلبية بالقاهرة.

عمرو عبدالعزيز - صورة أرشيفية

ونشر الفنان عمرو عبد العزيز، صورة له من غرفة العناية المركزة، وعلق عليها قائلًا: بجد أصعب 48 ساعة عدوا عليا في عناية القلب، بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس.

وتابع عمرو عبدالعزيز: “عايز أشكر دكتور أحمد مجدي بجد تعب معايا جدًا، والدكتور طارق علوان والدكتور محمد فريد عيسى ده لوحده هفضل اشكره طول عمري، وفعلا مفيش أي حاجة تستاهل واللهم لك الحمد على نعمة الصحة”.

جدير بالذكر أن الفنان عمرو عبدالعزيز قد شارك في الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم”، والذي عُرض في الموسم الرمضاني السابق 2023، وكان من بطولة الفنان سيد رجب، صبري فواز، محمد لطفي، كريم عفيفي، وتأليف، أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما شارك الفنان عمرو عبدالعزيز في فيلم “ورد ريحان” مع أحمد الفيشاوى، ورانيا يوسف، ونبيل عيسى، والمقرر طرحه في دور عرضه السينمات خلال الفترة المقبلة، ومن تأليف وإخراج محمد نبيل.