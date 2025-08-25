الفنان عماد زيادة أمينا للشباب بمحافظة القاهرة في حزب الجبهة الوطنية

أصدر اللواء علي الدمرداش، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة القاهرة قرارا بتعيين الفنان عماد زيادة أمينا للشباب بأمانة الحزب بالقاهرة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحزب الجديد في المشهد السياسي المصري لتمكين الشباب من العمل الحزبي والسياسي.

كما تقرر تعيين أحمد أسامة، وعبد البصير وهبة، كأمناء مساعدين لأمانة الحزب في القاهرة، وذلك من أجل تعزيز التواصل الشبابي في المرحلة القادمة، بحسب ما تم إعلانه على الصفحة الرسمية للحزب بمنصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد عرض هذه القرارات على الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والسيد القصير، أمين عام الحزب، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد رسلان أمين التنظيم.

من هو عماد زيادة؟.. كم تبلغ ثروته

هو فنان مصري، من مواليد عام 1974، يتحدث اللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية، كانت له بداية قوية في مجال الفن مع الزعيم عادل إمام في مسرحية “بودي جارد” وكذلك في فيلم “أمير الظلام”، وله الكثير من الأعمال التي شارك فيها مثل:

نسل الأغراب.

سكة الهلالي.

ولد الغلابة.

نعمة الأفوكاتو.

نسر الصعيد.

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.

ويعتبر عماد زيادة من رجال الأعمال البارزين في مصر بجانب عمله كفنان، فهو مثال للشاب الطموح، علاوة على ذلك فهو من أسرة لها ثقل تجاري وصناعي، فهو يمارس التمثيل كهواية فقط، وله بصمة في عالم البيزنس لا سيما صناعة الزيوت النباتية.