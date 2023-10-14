الفنان أحمد فهمي يطلق حملة لدعم غزة وفلسطين

أعلن الفنان (أحمد فهمي) دعمه للمقاومة الفلسطينية وأطلق حملة لدعم غزة والتبرع لإغاثة أهلها عبر الهلال الأحمر بالاشتراك مع مجموعة من الفنانين والرياضيين المؤثرين منهم الفنان (أحمد حلمي، عمرو يوسف، حازم إمام، وحسام غالي وغيرهم)، وقال «فهمي» عبر حسابه على منصة إكس “اللي بيحصل في فلسطين ده مذبحة جماعية، ومحاولة تطهير عرقي لشعب هو أهلنا وأخواتنا وكل دقيقة بيموت أرقام كبيرة، منهم من سيدات وأطفال أو عواجيز وهم مش بيميزو، وللأسف الإعلام الغربي يضلل الصورة دي ويعكسها، ومطلع أن الاحتلال الاسرائلي هم الضحايا”.

المصدر المصري اليوم بتصرف من الكاتب موقع نجوم مصرية

الفنان أحمد فهمي يطلق حملة لدعم غزة والتبرع لإغاثة أهلها عبر الهلال الأحمر pic.twitter.com/WOIkbMqAbP — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 13, 2023

محمد هنيدي في فيلم جاءنا البيان التالي

تقدم الأعمال الفنية المصرية مجموعة من المشاهد الفنية التي تدعم المسجد الأقصى والقدس وغزة وفلسطين في العديد من المشاهد ففي فيلم جاءنا البيان التالي قدم هنيدي مشهدا رائعا عن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

محمد هنيدي يحرق العلم الاسرائيلي في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

في هذا المشهد الرائع يقدم الفنان هنيدي ومعه مجموعة متميزة من الفنانين الدور الواجب على الجميع اتباعه تجاه فلسطين خلال أعوام عديدة وموقف أمريكا وفي نهاية المشهد يتم اشعال العلم الإسرائيلي.

محمد هنيدي يطرد اليهود من شركته ويحطم العلم الاسرائيلي

في هذا الفيلم يرفض هنيدي مصافحة اليهود بسبب جرائمهم ويطردهم من شركة أخيه ويحطم العلم الإسرائيلي.