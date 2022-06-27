الفنانة فريدة سيف النصر تكشف مفاجأة عن “مشاهد الإغراء” ولهذا السبب تشعر بالقهر

أثارت تصريحات الفنانة فريدة سيف النصر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وذلك بعد حديثها عن مشاهد القبلات في الأفلام، وعن مشهد مع عادل إمام تسبب لها في إزعاج كبير، وتصريحها الص.ادم عن أن هناك فنانين كانت تتمنى تقبيلهم.

تصريحات فريدة سيف النصر في برنامج كلام الناس

حلت الفنانة فريدة سيف النصر -أمس الأحد- ضيفة على برنامج كلام الناس، المذاع عبر شاشة mbc مصر، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز.

وتحدثت فريدة سيف النصر بعفوية شديدة عن مشوارها الفني، وأكدت أن جمهور السوشيال ميديا يخلط بين الواقع والأفلام، ويظل يهاجم الفنان على بعض المشاهد في أفلامه وكأنه قد قبض عليه متلبس في مكان مناف للآداب.

ثم جاء تصريحها الذي أحدث ضجة كبيرة: “كان في ممثلين حلوين كتير كنت أتمنى أبوسهم لكن مقدرتش، فأنا كنت متزوجة ولا يصح أن يقبلني رجلا غريبا”.

وعلى الرغم من الضجة الكبيرة، لكن نحن نظن أن الفنانة فريدة سيف النصر كانت تمزح أثناء هذا الحديث، لأن هذه هي طبيعة شخصيتها.

فريدة سيف النصر تكشف مفاجأة عن مشاهد الإغراء

تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن بعض العناوين التي تكتب عنها وعن مشاهدة في الأفلام، وقالت دائما تتم كتابة: مشاهد ساخنة لفريدة سيف النصر، شاهد نجمة الإغراء فريدة سيف النصر.

وتعجبت من ذلك كثيرا، وأكدت أن هذه العناوين تجعلها تشعر بالقهر. معتبرة نفسها ليست نجمة إغراء، وأن هناك مشهدا وحيدا مع عادل إمام في فيلم “مين فينا الحرامي” أثناء “قفش الفراخ”.

وأوضحت إنه مشهد عادي للغاية ولم يحدث به شيء، ولا يصح أن “يمسكه الجمهور لها وكأنه ذلة” تلازمها طوال حياتها.

وكشفت فريدة سيف النصر مفاجأة عن مشاهد الإغراء قائلة: رغم كل تلك العناوين والهجوم الذي أتعرض له، أنا لم أقم بمشهد قبلة واحدة في حياتي، ومشاهد الإغراء كلها يتم صناعتها بطريقة توحي للمشاهد بأن هناك شيء ما يحدث، لكن في الحقيقة هي مجرد تمثيل.