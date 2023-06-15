الفنانة غادة عبد الرازق تُعلن عن سرقة هاتفها وإختراقه

قامت الفنانة غادة عبد الرازق بمشاركة منشور من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

أعلنت من خلال المنشور:“ أنه تم فقد هاتفها واختراقه”.



من ناحية أخرى تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، تريند مؤشر البحث الشهير جوجل، وذلك بعد أن تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لها خلال لقائها في أحد البرامج ظهرت فيه بتسريحة شعر جعلت متابعيها ينتقدونها.

وقد ظهرت غادة عبد الرازق خلال الصور بتسريحة شعر غريبة جدا، حيث قامت الفنانة برفع شعرها إلى أعلى لتشبه بذلك أذني القطة، ولكن لأن شعرها قصير فقامت برفعهما فظهر بشكل غريب، وهو ما أثار استياء جمهورها.