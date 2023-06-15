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الفنانة غادة عبد الرازق تُعلن عن سرقة هاتفها وإختراقه

أحمد أبو الدهب

قامت الفنانة غادة عبد الرازق بمشاركة منشور من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.
أعلنت من خلال المنشور:“ أنه تم فقد هاتفها واختراقه”.

- صورة 2 - اخبار الفن | اختراق هاتف | سرقة هاتف غادة

- صورة 1 - اخبار الفن | اختراق هاتف | سرقة هاتف غادة
من ناحية أخرى تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، تريند مؤشر البحث الشهير جوجل، وذلك بعد أن تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لها خلال لقائها في أحد البرامج ظهرت فيه بتسريحة شعر جعلت متابعيها ينتقدونها.

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غادة عبد الرازق تتعرض للسرقة

وقد ظهرت غادة عبد الرازق خلال الصور بتسريحة شعر غريبة جدا، حيث قامت الفنانة برفع شعرها إلى أعلى لتشبه بذلك أذني القطة، ولكن لأن شعرها قصير فقامت برفعهما فظهر بشكل غريب، وهو ما أثار استياء جمهورها.

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أحمد أبو الدهب

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