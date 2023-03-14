الفنانة علا غانم تكشف مفاجآت عن زوجها.. شبكة فالصو وتهديد بهذا الأمر

كشفت الفنانة علا غانم كثير من التفاصيل غير المتوقعة عن علاقتها بزوجها، وذلك أثناء ظهورها في برنامج صبايا الشمس مع الإعلامية ريهام سعيد. ماذا حدث؟.

علا غانم: زوجي كان بيهددني بفضائح على السوشيال ميديا

في مفاجأة صادمة للجمهور، قالت النجمة علا غانم، إنها تزوجت هذا الشخص -رغم إنه أكبر منها ب 15 سنة- لحاجتها لرجل في حياتها، يكون سند لها وأب لبناتها.

وكشفت إنه هددها بنشر فضائح لها على السوشيال ميديا إذا استمرت في قضية طلب الخلع، وهذا الأمر هو من أشعل الأحداث بينهما.

علا غانم: شبكتي كانت زجاج “إزاز”

كشفت الفنانة علا غانم مفاجأة أخرى في حوارها مع ريهام سعيد، وهي أن أول أكاذيب زوجها كانت من خلال الشبكة التي تزوجها بها.

حيث اكتشفت أنه قدم له شبكة “فالصو”، عبارة عن مجموعة من قطع الزجاج تمت صناعتها بحرفية شديدة لتبدو وكأنها قطع ألماس أو ما شابه.

واختتمت حديثها قائلة: هو تزوجني فقط لأنني علا غانم المشهورة وليس لأي سبب آخر، والدليل على ذلك إنني كنت آراه يغازل نساء عكسي في كل شيء، وكان السؤال الذي سألته كثيرا لماذا تزوجتني؟!.