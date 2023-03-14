الفنانة “علا غانم” بعد خروجها من المستشفى تحكي تفاصيل مثيرة عن تهديد زوجها بصور خاصة بها

كانت الفنانة “علا غانم” ، قد حلت ضيفة علي واحد من البرامج التليفزيونية، وذلك بعد خروجها من المستشفي، وذلك بعد الإصابة التي تعرضت لها وأصابتها بإرتجاج في المخ.

وقد كشفت الفنانة علا غانم عن تفاصيل مثيرة ومفاجأة غير متوقعة، وذلك من خلال الحوار الذي قدمته في قناة الشمس، حيث أكدت غانم بأن زوجها قام بتصوير مقاطع فيديو خاصة بها بدون علمها وكان ذلك من أول يوم في زواجهما ، بل قام بإرسال بعض هذه المقاطع لها وذلك لتهديدها.

كما بينت الفنانة علا غانم، أن زوجها قام بتهديدها أنه سوف يسعى لتدمير مستقبلها و سيهز صورتها أمام متابعيها وجمهورها، وأيضا أمام أولادها وأزواجهم، وسيجعل الجميع يكرهونها، ليس هذا فقط بل إنه قد حاول أن يرميها بالفاحشة فى شقيقه ورجل من أقاربه المقيم هنا في مصر، لذلك سوف تقوم الفنانة علا غانم بالرد على هذه الاتهمامات الخاصة والمخلة بالشرف بمقاضاته عليها.

من ناحية أخرى فقد قررت الجهات المختصة في التحقيق، بصرف الفنانة علا غانم وطليقها من سرايا النيابة وذلك فى عدة البلاغات المقدمة من الطرفين والمتبادلة بينهما، وتمكين الفنانة علا غانم من مكان الإقامة (فيلتها) والتي هى محل النزاع بالنصف لكل منهما هى و زوجها رجل الأعمال.

هذا وقد أدلت الفنانة علا غانم، بجميع أقوالها في البلاغ الذي قدمته ضد زوجها السابق والذي قامت بإتهامه في البلاغ بأنه قام بالتعدي عليها وعلى والدتها.