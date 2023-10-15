الفنانة شهيرة ترد على عودتها للتمثيل في هذه الفترة .. وتتحدث عن محمود ياسين في ذكرى وفاته “كل يوم بيمر علينا من غيره هو يوم صعب” | تفاصيل

ظهرت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر قناة “CBC”، وتحدثت عن عودتها للفن وذكرى وفاة محمود ياسين.

صورة تجمع الراحل محمود ياسين وزوجته شهيرة - تعديل بواسطة نجوم مصرية

وقالت الفنانة شهيرة عن يوم ذكرى وفاة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين،إنه يوم صعب جدا :” كل يوم بيمر علينا من غيره هو يوم صعب، ويوم الذكرى بيتضاعف الحزن والأحساس”.

مضيفة :” إحنا بنزور قبره وبنقول له إحنا كلنا جينا أهوة.. أنت واحشتنا ودايما انت معانا، وعمرك ما هتغيب عننا وكل لمسة من لمساتك فى الفن والحياة فاكرينها، والناس دايما بتدعى لك”.

أقرب أبناء محمود ياسين له

وتقول عن أقرب أبناء الفنان محمود ياسين لوالده الراحل، :” ابني عمرو هو أقرب شخصية من شخصية والداه الفنان محمود ياسين، وأنا تعلمت منه الكثير من الأشياء أهمها التسامح والتواضع، كان دائما حنون على كل من حوله”.

شهيرة : محمود ياسين مثال للالتزام

وأكملت :”الفنان الراحل محمود ياسين كان شخصًا مثال للالتزام، وأنا تعلمت منه الالتزام في المواعيد منه، الحقيقة محمود كان عنده صفات أخلاقية كتيرة وكلنا تعلمنا منه، استحق لقب “السينما المصرية” لأنه الفنان الوحيد الذي قدم 8 أفلام سينمائية تتناول الحروب العسكرية”.

شهيرة عن عودتها للتمثيل

وعن عودتها للتمثيل، قالت الفنانة شهيرة:” أنا دلوقتي بزور قبر محمود ياسين عشان ذكرى الوفاة، ومقدرش أرد على حاجة دنيوية ولا أفكر في حاجة تانية دلوقتي”.