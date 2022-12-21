الفنانة سهير رمزي تتمنى عرض مسلسل “أم البنات” خارج موسم مسلسلات رمضان لهذا السبب

قالت الفنانة سهير رمزي إنها تتمنى أن يتم عرض مسلسل أم البنات خارج السباق الرمضاني. في هذا الموضوع سوف نتعرف على السبب ونكشف قصة المسلسل وأبرز الأبطال.

سهير رمزي: أتمنى عرض مسلسل أم البنات خارج موسم رمضان

قالت النجمة الكبيرة سهير رمزي إن شخصيتها في مسلسل أم البنات مختلفة، ولكنها تتمنى أن يتم عرض المسلسل خارج موسم السباق الرمضاني.

وأشارت إلى أن موسم رمضان حافل بعدد كبير من البرامج والمسلسلات، ذلك بجانب انشغال الناس بقراءة القرآن والصلاة، وهذا الأمر يصعب من المنافسة ولا يجد المشاهد وقت لمتابعة كل الأعمال.

قصة وأحداث مسلسل أم البنات

تدور أحداث مسلسل أم البنات في إطار اجتماعي، ويتحدث عن سيدة لديها 5 بنات تكافح من أجل تربيتهن، ويناقش المسلسل مشاكل الشباب في سن المراهقة وكذلك تأثير السوشيال ميديا على الشباب، ويتطرق إلى فكرة الشهرة السريعة التي باتت حلم كل الشباب حاليا.

وتقوم الفنانة سهير رمزي بدور الأم، ويشاركها البطولة كل من: فريال يوسف، منة عرفة، سميرة صدقي، مادلين طبر، ديانا هشام، هاجر الشرنوبي، وعدد كبير من النجوم.