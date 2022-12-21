أخبار مصر

الفنانة سهير رمزي تتمنى عرض مسلسل “أم البنات” خارج موسم مسلسلات رمضان لهذا السبب

محمد مختار

قالت الفنانة سهير رمزي إنها تتمنى أن يتم عرض مسلسل أم البنات خارج السباق الرمضاني. في هذا الموضوع سوف نتعرف على السبب ونكشف قصة المسلسل وأبرز الأبطال.

الفنانة سهير رمزي تتمنى عرض مسلسل "أم البنات" خارج موسم مسلسلات رمضان لهذا السبب 1 21/12/2022 - 4:41 ص

سهير رمزي: أتمنى عرض مسلسل أم البنات خارج موسم رمضان

سهير رمزي: هذه أسباب إجهاضي 3 مرات

قالت النجمة الكبيرة سهير رمزي إن شخصيتها في مسلسل أم البنات مختلفة، ولكنها تتمنى أن يتم عرض المسلسل خارج موسم السباق الرمضاني.

وأشارت إلى أن موسم رمضان حافل بعدد كبير من البرامج والمسلسلات، ذلك بجانب انشغال الناس بقراءة القرآن والصلاة، وهذا الأمر يصعب من المنافسة ولا يجد المشاهد وقت لمتابعة كل الأعمال.

الفنانة سهير رمزي، مسلسل أم البنات

قصة وأحداث مسلسل أم البنات

تدور أحداث مسلسل أم البنات في إطار اجتماعي، ويتحدث عن سيدة لديها 5 بنات تكافح من أجل تربيتهن، ويناقش المسلسل مشاكل الشباب في سن المراهقة وكذلك تأثير السوشيال ميديا على الشباب، ويتطرق إلى فكرة الشهرة السريعة التي باتت حلم كل الشباب حاليا.

وتقوم الفنانة سهير رمزي بدور الأم، ويشاركها البطولة كل من: فريال يوسف، منة عرفة، سميرة صدقي، مادلين طبر، ديانا هشام، هاجر الشرنوبي، وعدد كبير من النجوم.

Avatar of محمد مختار
محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

اترك تعليقاً