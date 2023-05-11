الفنانة دينا الشربيني تخرج عن عزلتها بعد وفاة والدها وتتحدث عن دورها في فيلم “يوم 13”

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على شبكة العين الإخبارية، في أول ظهور لها بعد وفاة والدها، وانعزالها عن المجتمع لفترة، حتى أنها لم تحضر العرض الخاص بفيلمها الجديد يوم 13، الذي نجح نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي، بعد عرضه في موسم عيد الفطر المبارك، وأشارت الفنانة دينا الشربيني في حديثها عن فيلم يوم 13، أن ما شجعها على قبول العمل في الفيلم، هو أن قصته جديدة على المجتمع العربي، وإلى جانب ذلك تم تصويره بتقنية ال 3d، وهو ما دفعها لقبول بطولة الفيلم، كما كشفت أن العمل كان تصويره مرهقا جدا، لكن الكواليس كانت مبهجة وجميلة، وأن كواليس هذا الفيلم من أحب كواليس الأعمال الفنية إلى قلبها، فقد كانت هناك روح تعاون كبيرة بين فريق العمل كله، مما جعل الفيلم يخرج بهذا الشكل الرائع للجمهور، وعن دورها في فيلم يوم 13، أكدت الفنانة دينا الشربيني أنها تحب أي شخصية تجسدها في أي عمل فني، حتى وإن كانت تجسد شخصية شريرة، وأنها تعاطفت مع الشخصية التي جسدتها في الفيلم، كما أشارت الفنانة دينا الشربيني أن النجاح الذي حصده الفيلم ما هو إلا كرم كبير من الله- عز وجل-، وكذلك نجاح مسلسلها الأخير في الموسم الرمضاني 2023 الذي يحمل اسم “كامل العدد”، وشاركها البطولة الفنان الراحل مصطفى درويش، وأنها كانت متيقنة من نجاح المسلسل جماهيريا، وقد أسعدها هذا النجاح الكبير، لأنها بذلت مجهودا كبيرا في هذا العمل، كما وعدت الفنانة دينا الشربيني الجماهير خلال لقائها الصحفي مع شبكة العين الإخبارية، أنها ستعود للعمل الفني قريبا بعمل ضخم، ولكنها الآن تعيش فترة راحة وحزن وعزلة، بسبب حزنها على وفاة والدها.