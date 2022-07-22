الفنانة حلا شيحة ورسائل من عمق المحيط

لن أظلمها وأقول إن اسمها بات عاشقا للترند، ولكن في الحقيقة هذا ما يحدث، الفنانة حلا شيحة والترند خطان متوازيان لا يفترقان، سواء كانت مطلقة أو متزوجة، تعمل في الفن أو ارتدت الحجاب واعتزلت، لكن اليوم حديثنا مختلف.

حلا شيحة تتصدر الترند من جديد بسبب الحجاب

تصدر اسم حلا شيحة الترند في الساعات الماضية، وسط أقاويل تناثرت هنا وهناك زعمت خلعها للحجاب، وانفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود.

ورغبة منها في دحر شائعة خلع الحجاب؛ ظهرت حلا شيحة مرتدية الحجاب، وكتبت بعض الكلمات التي أوصلت بها بعض الرسائل للجمهور.

وأبرز ما كتبته حلا شيحة: “مفيش حاجة تستاهل الزعل والتفكير الزيادة، وأجمل حاجة أن الواحد لما يتعب أو يحس أنه تائه أو “متلخبط” لازم يبقى متأكد إن مشاعره بتقوله حاجات محتاج يعرفها ويفهمها”.

وتابعت: لازم الواحد يفهم نفسه اكتر، ولازم نتعلم إن مش عيب نقول غلطنا ومش عيب نصلح أخطاءنا، ولكن أهم حاجة منكملش، ونعاند نفسنا ونعاقب نفسنا، ونحكم على نفسنا بالفشل.

واختتمت: “الفشل أننا نسيب نفسنا جوا نفس المشاكل ونستسلم”.

حلا شيحة ورسائل من عمق المحيط

بكل صراحة هناك مشكلة في كل تصريحات حلا شيحة، وهو ما يجعل البعض يتهمها بأنها هي من تصنع الحدث لكي تتصدر الترند.

تتمثل المشكلة في المفردات الغامضة، والجمل العميقة التي تخاطب بها جمهورها، هناك أقاويل بأنها انفصلت عن معز مسعود. لماذا لا تخرج وتؤكد ذلك الأمر صراحة أو تنفيه بشكل واضح؟!.

لماذا دائما تتحفنا بكلمات وجمل عميقة تشعر بأنها خارجة من باطن المحيط، وتترك الجمهور يسأل نفسه هل انفصلت أم لا؟.

حلا شيحة ومعز مسعود وعشق الغموض

منذ اللقاء الأول بين حلا شيحة ومعز مسعود، وهناك حالة غموض في التصريحات؛ على سبيل المثال أذكر الجملة التي جمعت بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي وهي: رحلتنا واحدة.

كتبوا هذه الجملة وظلوا شهورا لا يؤكدون الارتباط حتى حدث الزواج. كذلك تجد حلا شيحة تعبر عن حزنها من مشاهدها في فيلم تامر حسني، وتهاجم الفن، ولا تعلن الاعتزال صراحة.

تعرف أن السوشيال ميديا تتحدث عن طلاقها من معز مسعود، وتخرج لتتحدث بكلمات عميقة غامضة يمكن تفسيرها على مائة طريقة!.

حلا شيحة نجمة سواء كانت في الفن أو خارجه، ويهتم بها الملايين؛ لذلك نقول لها: قليلا من الوضوح مع جمهورك وكفي عن الغموض والجمل العميقة غير المفهومة.