الفنانة “حلا شيحة” تنشر صورة جديدة من كندا بدون حجاب على إنستجرام

قامت الفنانة حلا شيحة، بنشر صورة جديدة بشكل مميزة وذلك في أحدث ظهور لها، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي لمشاركة مقاطع الفيديو والصور إنستجرام.

وظهرت الفنانة حلا شيحة في صورة جديدة نشرتها من كندا، بلوك شتوي وبدون حجاب للمرة الرابعة وتعليقات كثيفة من متابعيها، ولاقت الصورة أيضا تفاعلاً كبيرا من الجمهور.

أحدث أعمال النجمة حلا شيحة.

النجمة المصرية حلا شيحة قامت خلال الأعوام الماضية بالمشاركة بعد أكثر من ثلاث عشر سنة التي إختفت فيهم عن الأعمال الفنية والسبب هو زواجها ولبسها الححاب، ثم عادت من جديد لتظهر في أولى أعمالها الدرامية في المسلسل الغربي زالزال مع الفنان محمد رمضان، وكان ذلك عام 2019، ثم قامت الفنانة حلا شيحة بمتابعة أعمالها وقامت بعمل مسلسل “خيانة عهد” مع الفنانة يسرا عام 2020، ومن الأعمال التي تم الإنتهاء منها مؤخرا هو فيلم «مش أنا»، الفيلم من بطولة النجم تامر حسني بالإضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

أما عن زواج حلا شيحة الأول الذي أبعدها عن مشوارها الفني، فتزوجت من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل ولكن سرعان ما تم الإنفصال لأسباب غير معلومة، وبعد إعلان الطلاق، تم الإعلان بأن الفنانة حلا شيحة إعتزلت الفن وقامت بإرتداء النقاب ثم تزوجت من رجل كندي مسلم قد أعلن إسلامه وذلك قبل أن يتزوجها بعدة سنوات و مكثت مع الزوج الكندي حينئذ في مدينة الإسكندرية ثم هاجروا إلى كندا وأنجبت حلا شيحة من هذا الزوج أربع أبناء ولدين وإبنتين.