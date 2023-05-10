الفنانة المصرية رانيا يوسف في مهرجان الحمامات السينمائي الدولي بتونس

حلت الفنانة المصرية رانيا يوسف ضيفة على مهرجان الحمامات السينمائي الدولي في دورته الثانية يوم 6 مايو بحضور السيدة وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط قرمازي و عدد كبير من نجوم السينما التونسية والعربية وقد عبرت عن سعادتها بتواجدها في تونس معتبرة ان السينما التونسية هي الاقرب للسينما المصرية وان اللهجة التونسية مفهومة وسهلة التقبل.

كما عبرت الفنانة عن استعدادها للعمل في فيلم تونسي اذا طلب منها ذلك حتى بدون مقابل.

كانت اطلالة الفنانة رانيا يوسف بفستان ابيض قصير ملفتة كعادتها فقد لفتت الانظار بأناقتها و جرأة اختياراتها وهذا تأكيد على انها فنانة مختلفة فكرا وحضورا وقد اكدت ان شكلها لم يكن يوما من الايام عاملا من عوامل نجاحها.

وقد عبرت الفنانة رانيا يوسف عن حبها لتونس و الشعب التونسي وحتى المطبخ التونسي من خلال تذوقها لطبق الكسكسي بالسمك او بالحوت كما يحلو للتونسيين تسميته.

نذكر ان مهرجان الحمامات السينمائي الدولي ينتظم من ٦ الى ١٣ مايو تحت شعار التجديد والتنوع ومن اهم الرهانات للقائمين على هذا المهرجان الفتي الترويج للسينما التونسية والعربية وحتى العالمية من خلال عرض بعض الافلام التي لاقت استحسانا وتقديرا من قبل النقاد والسينمائيين و ذلك احتفالا بمئوية السينما التونسية كما سيتم تقديم جائزة المجلس الدولي للتلفزيون والاتصال السمعي البصري التابع لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” وستحل ايضا الفنانة الكبيرة هالة صدقي كضيفة شرف للمهرجان