الفلوس الجديدة “هاشتاج متصدر” بمصر وما مصير العملة الورقية القديمة

هاشتاج متصدر في مصر، حول طرح العملة النقدية الجديدة، من فئة 10 جنيهات، والهاشتاج بعنوان الفلوس الجديدة، في إشارة إلى المتابعين، ببدء تداول العملة النقدية التي أعلن عنها البنك المركزي في وقت سابق، حيث قرر طرح فئة العشرة جنيهات من البلاستيك “بوليمر” وتم إنتاجها بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، حيث تم طباعة تلك النقود في دار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.

العملة النقدية الجديدة ذات تصميم بطابع عصري حديث مبتكر، وهي التي تم طرحها بمصر في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف، ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، وهي تتميز بالمرونة ومقاومتها للماء، وكذلك السمك الأقل والقوة في التعامل، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهي نقود صديقة للبيئة ومن الصعوبة أن يتم تزوير تلك النقود الورقية الجديدة، وسوف نرصد معكم آراء بعض المتابعين حول ذلك الأمر.

الفلوس الجديدة في مصر

صورة متداولة من المتابعين حول فئة العشرة جنيهات الجديدة.

قالت إحدى المتابعات، العشرة جنيه والله شكلها حلو، أنا عايزة منها عيدية، وقالت أخرى، أنا بقا معايا عشرة جنيه من الفلوس الجديدةـ وقالت أخرى، أنا أبان من بره عادية، لكن جوايا هموت وأجيب الفلوس الجديدة والله شكلها يفرح القلب، هذا وقد تم طباعة صورة مسجد الفتاح العليم على وجه العشرة جنيهات الجديدة.

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مصدر العملة الورقية القديمة

أكدت التقارير بأنه بعد طرح النقود فئة 10 جنيه من البلاستيك في الأسواق، فإن هذا لا يعني إلغاء العملة الورقية القديمة، وسوف يتم إستمرار العمل بها، مع التأكيد على عدم إلغاء الإصدارات السابقة من تلك الفئة.