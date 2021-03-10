الفريق حنفي عبدالله: لابد من زيادة الضغوط المصرية السودانية على إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة

بواسطة مهند شرف

قال الفريق حنفي عبدالله الخبير الاستراتيجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية أنه لابد من زيادة الضغوط المصرية السودانية على إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة، كما يجب على إثيوبيا أن تجلس لمائدة المفاوضات الدولية لكي تدرك أن المياه حق أصيل للملايين من المواطنين.

الفريق حنفي عبدالله: لابد من زيادة الضغوط المصرية السودانية على إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة 1 10/3/2021 - 8:57 م

وأضاف الفريق حنفي عبدالله أن الملء الثاني لسد النهضة يمثل خطر كبير على مصر والسودان لذلك لابد من وضع قواعد من شأنها التحكم في عملية الملء والتخزين لسد النهضة، بالإضافة إلى أنه يجب ممارسة ضغوط دولية على إثيوبيا في أزمة سد النهضة وذلك نظراً لأن إثيوبيا لم تلتزم بالقواعد الدولية التي تم الاتفاق عليها بشأن سد النهضة، حيث ان التقارير الدولية تؤكد أن السد مقام على أرض لا تتحمل كميات كبيرة من المياه.

كما قال الخبير الاستراتيجي أن استعادة السودان السيطرة على المناطق الحدودية تُعد ضربة موجعة للجانب الإثيوبي، مشيراً إلى أن السودان استضاف نصف مليون مواطن إثيوبي ويتم تقديم كل المساعدات لهم بشكل مستمر.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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