الفريق حنفي عبدالله: لابد من زيادة الضغوط المصرية السودانية على إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة

قال الفريق حنفي عبدالله الخبير الاستراتيجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية أنه لابد من زيادة الضغوط المصرية السودانية على إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة، كما يجب على إثيوبيا أن تجلس لمائدة المفاوضات الدولية لكي تدرك أن المياه حق أصيل للملايين من المواطنين.

وأضاف الفريق حنفي عبدالله أن الملء الثاني لسد النهضة يمثل خطر كبير على مصر والسودان لذلك لابد من وضع قواعد من شأنها التحكم في عملية الملء والتخزين لسد النهضة، بالإضافة إلى أنه يجب ممارسة ضغوط دولية على إثيوبيا في أزمة سد النهضة وذلك نظراً لأن إثيوبيا لم تلتزم بالقواعد الدولية التي تم الاتفاق عليها بشأن سد النهضة، حيث ان التقارير الدولية تؤكد أن السد مقام على أرض لا تتحمل كميات كبيرة من المياه.

كما قال الخبير الاستراتيجي أن استعادة السودان السيطرة على المناطق الحدودية تُعد ضربة موجعة للجانب الإثيوبي، مشيراً إلى أن السودان استضاف نصف مليون مواطن إثيوبي ويتم تقديم كل المساعدات لهم بشكل مستمر.