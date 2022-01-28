الفرح تحول لجنازة.. وفاة عريس ليلة زفافه والرياض تتشح بالسواد وجنازة مهيبة لعريس الجنة

أصيب أهالي قرية الرياض بالزقازيق بحالة من الصدمة الشديدة عقب وفاة عريس في يوم زفافة، حيث كان العريس يقوم بالتجهيز للساعات الأخيرة لزفافه على عروسته “سارة”، واتشح أهالي قرية الرياض بالسواد، وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي المنطقة بأكملها نتيجة هذه الفاجعة.

وفاة عريس قبل زفافه بساعات قليلة

فقبل ساعات من زفاف العريس “عبد الله محمد عبد الستار” والذي يعمل محاسب ويبلغ من العمر خمسة وعشرون عاماً، وبعد انتهاء الحناء أصيب عبدالله بأزمة قلبية، تم على إثرها نقله في الحال إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياه، ليزف على عروسته “ساره” في الجنة إن شاء الله.

وفي لحظة تحولت فرحة أهالي العروسين إلى مأساة، عقب وفاة عريس الجنة الذي طالما كان يحلم باللحظة التي تجمع بينه وبين عروسته، وشهدت القرية جنازة مهيبة للعريس المتوفى، وخرجت جموع غفيرة لتشيعه إلى مثواه الأخير، ونسأل الله له الرحمة، ولعروسته وأهله وأحبابه الصبر والسلوان.

ولم هذه الواقعة هي الأولى، فقد وقعت العديد من الحالات المشابهة لعرسان توفوا ليلة زفافهم، أو في يوم صباحيتهم، وغالباً ما تكون وفاة العرسان إما بالسكتة القلبية، أو بواسطة اختناق نتيجة تسرب غاز في عش الزوجية في ليلة الزفاف.

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