الفئات الممنوعة لأسباب مرضية من أداء الحج لعام 1445 هجرياً

يحرص عموم المسلمين على أداء فريضة الحج كل عام لاعتبارها أحد أركان الإسلام الخمس، ويؤكد الإسلام على سلامة والتحمل البدني للحاج لما فيه من مشقة وإرهاق في أداء مشاعره.

فحرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تحديد فئات ممنوعة لأسباب مرضية من أداء الحج لعام 1445 هجريا، حيث أكدت الوزارة على استثناء هذه الفئات لأنهم أكثر عرضة للعدوى وفقا لما حددته وزارة الصحة.

الفئات الممنوعة مرضية من أداء الحج

مرضى الفشل الكلوي لما يتطلبه منه غسيل للكلى بشكل دوري.

مرضى تليف الرئة وتليف الكبدي.

السمنة المفرطة المرضية.

أمراض القلب في المراحل المتأخرة وأمراض الأوعية الدموية.

الأورام السرطانية المتقدمة.

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة.

الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.

ويحق للمؤسسة المصرية لتيسير الحج إعادة النظر في الكشف الطبي للحاج وفقا لما تراه، للتحقق من قدرتهم البدنية والصحية على أداء مناسك الحج وتحدد المؤسسة المصرية لتيسير الحج المستشفيات التي يتم فيها إعادة الكشف الطبي للحاج، ويحق للمؤسسة المصرية لتيسير الحج استبعاد الأشخاص الذين لا تتوافر بهم القدرة البدنية لأداء الحج لهذا العام.