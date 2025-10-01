الـ “Hydro-X” ابتكار مصري 100% يخرج من بورسعيد ليجعل الهيدروجين الأخضر مصدرا نظيفا للطاقة باستخدام التحليل الكهربائي للمياه بديلا للغاز

تساهم محافظة بورسعيد دائما بالكثير من الإمكانيات لرفعة مصر وشعبها، وها هي تقدم حلا علميا ومصريا خالصا بنسبة 100% لتحديات الطاقة في العالم العربي والقارة الافريقية، على أيدي مهندس مصري اسمه محمد عكاشة، متخصص في هندسة القوى الميكانيكية، والذي كان منذ صغره يؤمن بقوة الهيدروجين في أن يكون مصدر لمستقبل نظيف ومستدام للطاقة.

الـ “Hydro-X” هو فكرة ناشئة لمشروع ضرب بجذوره في العبقرية المصرية، وتجسدت في عقل المهندس المصري محمد عكاشة، وهو مشروع يهدف إلى توليد الهيدروجين الأخضر من خلال استخدام التحليل الكهربائي للمياه، اعتمادا على مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس.

لقد آمن عكاشة أن هذا الغاز الصديق للبيئة يمكنه أن يكون بديلا للغاز الطبيعي في تشغيل المصانع الثقيلة مثل: الحديد والصلب، الإسمنت، البتروكيماويات، والزجاج، وغيرها من الصناعات التي تستهلك الكثير من الغاز، كما أنه يوفر طاقة حرارية تفوق الغاز الطبيعي بأربعة أضعاف مع عادم واحد فقط غير ملوث للبيئة وهو بخار الماء.

الهيدروإكس يحصد المركز الأول على مستوى جامعات مصر في يوم الهندسة بجامعة بورسعيد

لقد كانت رحلة المهندس محمد عكاشة مليئة بالتحديات، وبدأت من نموذج اختباري بسيط، وكانت هناك المعوقات المادية والعراقيل البحثية تقف دون فريقه وتحقيق الحلم الكبير، لكن بالمثابرة والدراسة، استطاعوا تطوير أجهزة لتوليد الهيدروجين محليا، وتمكنوا من تصميم أكثر من نموذج قابل للتطبيق داخل المصانع بما فيها السيارات، وتوفر تلك الأجهزة 40% من استهلاك الوقود كما أنها تحسن من كفاءة المحركات.

الفريق البحثي بقيادة عكاشة نجح في الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في يوم الهندسة بمحافظة بورسعيد، وهذا أعطى الفريق روح معنوية عالية جعلهم يقررون الدخول في مرحلة التصنيع التجريبي.

الجانب الاقتصادي والبيئي للمشروع مذهل

وبدراسة اقتصادية بسيطة، وجد أن هذا المشروع له عائد اقتصادي مذهل، حيث يوفر نحو 100 ألف دولار، وذلك لأنه عند تنفيذ المشروع في مصنع ما، فإن هذا المشروع في مصنع يستهلك بـ 500 ألف دولار غاز سنويا يمكنه أن يجعل التكلفة باستخدام الهيدروجين الأخضر هي 400 ألف دولار فقط لبند الطاقة المولدة من الهيدروجين الأخضر.

وأما على مستوى الجانب البيئي فإن هذا المشروع يقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل أحيانا إلى 30%، وهو ما يساوي تقريبا 1.8 طن من ثاني أكسيد الكربون يوميا.

ويأمل الفريق البحثي بقيادة عكاشة أن تقوم الدولة بتقديم الدعم اللازم للمشروع ليتحول الحلم إلى واقع يخدم مصر والمنطقة، وبهذه المناسبة قال عكاشة “نحن لا نقلد الغرب، ولكننا نصنع مستقبلنا بأيدينا”.

وعلى الرغم من نقص مراكز الأبحاث، ووجود صعوبات في التخزين، إلا أن المهندس محمد عكاشة يطمح في أن يكون هذا المشروع هو بداية لعهد جديد للصناعة المصرية، والتي يمكن من خلاله أن تقود مصر تحولا نظيفا للطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا.