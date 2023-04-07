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العوضي ينشر صورة المواجهة مع مهرة ويعلق “المواجهة قربت” والجمهور “مش تطمئن على أختك وأخوك الأول وتسيب مهرة في العز شوية” 

عبد الرحمن رضا

يتابع الجمهور العربي والمصري خلال السباق الرمضاني الحالي مسلسل ضرب نار، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي ويجسد دور “جابر أبو شديد” بجوار زوجته ياسمين عبد العزيز التي تجسد دور “مهرة”.

وينال المسلسل على إعجاب الكثيرين من الشعب المصري ورواد السوشيال ميديا، لذلك يهتم الفنان أحمد العوضي بالسوشيال ميديا هذه الأيام ويشارك جمهور في التعليقات والإيفيهات.

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ونشر الفنان أحمد العوضي منذ قليل وقبل بدء الحلقة رقم ١٦ صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز وكتب “المواجهة قربت، والكوماندا هيشيل مش هيخلي ومهرة أولهم، أحلى على الأحلى”.

وعلق أحد الجماهير على الصورة وقال : “كوماندا مش المفروض تروح تطمن على أختك وأخوك الأول وتشوف الأرض وتزور صديقه في قبرها، ونسيب مهره تدلعلها يومين في العز“، ليرد عليه العوضي “تاري في قلبي محاملهوش”.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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