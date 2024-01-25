العوضي عن زيارة ياسمين عبد العزيز له بالمستشفى: مسابتنيش لحظة رغم طلاقنا

كشف الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا دخل على إثرها مستشفى السلام الدولي لتلقي العلاج اللازم.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي - صورة أرشيفية

وقال أحمد العوضي خلال مداخلة هاتفية على قناة “mbc مصر”: “الحمد لله رب العالمين أنا بقيت أحسن دلوقتي، وكلام كتير اتقال مش صحيح وده طبعًا بشوفه حب واهتمام من الناس، والموضوع إني كنت في الفترة الأخيرة بصور طول الوقت ومفيش أي راحة وجالي دور برد شديد فأهملت فيه”.

وأضاف قائلًا: وقلت أنا هتمرن وهبقى كويس وأشتغل عادي لحد ما حسيت برعشة شديدة وروحت للدكتور وقالي لازم أقعد 4 أيام في المستشفى عشان الإهمال اللي بعمله وخلاص بقيت كويس الحمد لله”.

وعن زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز له في المستشفى، قال العوضي: “أنا وياسمين حالة خاصة جدًا وإحنا قصة كبيرة والعالم العربي كان معانا قلبًا وقالبًا والانفصال تم بطريقة تليق بينا وبحب الناس لينا، ورغم الطلاق هي أول لما سمعِت إني تعبت في التصوير، بعتتلي قالتلي أنت كويس؟ رديت قولتلها انا تعبان ورايح المستشفى”.

وتابع: “لما روحت المستشفى لقيت ياسمين داخلة عليا ومسابتنيش لحظة طول الـ ٤ أيام، وده مش جديد عليها وحبيتها عشان هي بنت أصول وفيه بينا احترام وأصل وده مستغربتوش منها وده كنت مستنيه، وأنا حبيت أطمن كل إخواتي من خلالكم”.