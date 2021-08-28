العناية الإلهية تنقذ الفنانة فرح الزاهد من الموت في حادث مروع

أنقذت العناية الإلهية الفنانة فرح الزاهد، من الموت المحقق بعد تعرضها لحادث مروع إثر اصطدام سيارتها بسيارة أخرى على طريق أكتوبر.

وكشفت فرح شقيقة الفنانة هنا الزاهد، تفاصيل الحادث قائلة أن كل شيء حدث في لحظة، حيث أنها كانت تقود سيارتها في طريق أكتوبر بمفردها، واصطدمت بها سيارة مسرعة أثناء دخولها في طريق فرعي، مما أدى إلى تهشم سيارتها.

وأضافت فرح، أنها بحالة جيدة ولم يصيبها مكروه ولم تتعرض لأي إصابات ظاهرية، هي وكل من كان في السيارة الأخرى، وأن الحادث تسبب في خسائر كبيرة بسيارتها فقط، قائلة: “بشكر ربنا إني بخير وكل اللي في العربية التانية كويسين”، محذرة متابعيها: “لازم نخلي بالنا”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فرح الزاهد، مسلسل “الطاووس” الذي عرض في رمضان الماضي وأثار جدلًا واسعًا بسبب تشابه قصته مع قضية فتاة الفيرمونت.

مسلسل “الطاووس” بطولة: جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وهالة فاخر، وأحمد فؤاد سليم، وخالد عليش، ودانا حمدان، من تأليف: محمد ناير، وكريم الدليل، وإخراج: رؤوف عبد العزيز.