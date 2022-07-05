مواصفات العملة البلاستيكية الجديدة …البنك المركزي يطرح فئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية

طرح البنك المركزي المصري عملة جديدة بالسوق المصري، فما هي مواصفات العملة البلاستيكية الجديدة ؟ ومتى يمكن للمواطنين الحصول على العملة الجديدة فئة 10 جنيهات بلاستيكية، في ضوء مواكبة البنك المركزي لأحدث القياسات العلمية الخاصة بورق البنكنوت بالعالم، قرر البنك طرح أول عملة بلاستكية بمصر فئة 10 جنيهات (بوليمر)، وأكد البنك على عدم إلغاء أي إصدار سابق من نفس الفئة النقدية.

العملة البلاستيكية الجديدة

أعلن البنك المركزي أنه قد تم إنتاج العملة الجديدة فئه 10 جنية بلاستيكية في دار الطباعة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك حتى يواكب البنك المركزي المصري التكنولوجيا المتقدمة في تأمين وطباعة العملات، ويطبق البنك المركزي هذا القرار وفق السياسة النقدية الجديدة، التي تهدف لرفع جودة الأوراق النقدية بالسوق المصري، وأيضا تساعد على خفض تكلفة طباعة النقود وبالتحديد للفئات الأكثر تداولا.

مواصفات العملة البلاستيكية الجديدة

العملة البلاستيكية الجديدة تم تصميمها بطابع حديث وعصري وهي من فئة العشرة جنيهات بوليمر.

ومن مواصفات العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشر جنيهات، أنه قد تم تزيينها بمسجد الفتاح العليم وتمثال حتشبسوت المميز للغاية.

كما تمتاز العملة البلاستيكية بمرونتها بجانب قوتها، وذلك برغم أن السُمك أقل.

العملة الجديدة يصل عمرها إلى 3 أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية.

من مميزات العملة البلاستيكية أنها مقاومة للماء وأقل في التأثير من الأتربة من العملة الورقية.

العملة الجديدة صديقة للبيئة وهي قابلة لإعادة التصنيع.

تعد العملة الجديدة مقاومة أكثر للتلوث من العملات الورقية.

من أهم مميزاتها أنة يصعب تزويرها أو تزييفها .

من أبرز مواصفاتها أيضا أنها غير قابلة للكتابة بعكس العملات الورقية.

العملة الجديدة تقاوم الرطوبة والمياه والميكروبات، لذلك فهي أقل قابلية لنقل الفيروسات أو الميكروبات.

عملة الـ 10 جنيهات البلاستيك