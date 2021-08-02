العملات البلاستيكية الجديدة وموعد طرحها بالأسوق بشكل رسمي وموصفات فئة العشرة جنيهات الجديدة

انتشرت الكثير من التساؤلات خلال الفترة الأخيرة لدى جميع المواطنين المصريين بشأن طرح العملة الجديد في الأسواق والبدء في التعامل بها بين البائع والمشتري بشكل رسمي في الدولة المصرية وقد أصبحت حديث الجميع خلال الوقت الحالي، حيث يبحث جميع المواطنين عن موعد إطلاق العملة الجديدة المصرية والتي تعتبر عملة بلاستيكية بالإضافة إلى أن الكثير منهم يبحثون يريدون معرفة ما هو مصير العملة النقدية بعد إطلاقها العملة البلاستيكية الجديدة وهل سيتم إلغائها بشكل رسمي أم ستكون سارية حتى بعد إطلاق العملة الجديدة، كما أن العملة البلاستيكية التي سيتم إطلاقها وتجربتها ستكون مقتصرة في فئة العشرة جنيهات فقط، وفي تصريحات رسمية خاصة بالمهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي المصري، بأن العملة البلاستيكية سيتم إصدارها في شهر نوفمبر المقبل من العام الجاري وستكون في فئة العشرة جنيهات، كما كشف المهندس خالد فاروق عن مواصفات العملة البلاستيكية الجديدة، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على موعد طرح العملة الجديدة وما مواصفاتها، وكذلك ماذا سيحل بالعملة النقدية فئة العشرة جنيهات بعد طرح العملة البلاستيكية.

العملة البلاستيكية الجديدة مصنوعة من مادة البوليمر وهي مادة شبيه بالمواد البلاستيكية ولكنها ليس مادة البلاستيك نفسها مما يعني أنه العملة ستكون شبيهة بالبلاستيك، كما اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على العملة البلاستيكية الجديدة وتابع العينات التي تم إصدارها من العملة، ورداً على سؤال الكثير من المواطنين المصريين حول مصير العملة النقدية القديمة من فئة العشرة جنيهات، أكدت بعض التصريحات من جهات رسمية وموثوقة أن العملة النقدية القديمة من فئة العشرة جنيهات ستكون متداولة، ولن تقوم العملة البلاستيكية الجديدة بإلغاء العملة النقدية القديمة إطلاقاً.

مواصفات العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات:

في وقت سابق أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أنه سيتم العمل على إنشاء مطبعة جديدة بالبنك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة، لكي يتم توفير كافة المواد الخام لإصدار العملات البلاستيكية الجديدة، كما أشار طارق عامر أن العملة البلاستيكية الجديدة لن تكون سريعة التلف أو التشوه حيث أن المواد التي تدخل في تصنيعها تعتبر ملائمة للبيئة الحالية، مما يعني ذلك أن إصدار مثل هذه العملات البلاستيكية الجديدة ومن هذه المواد الملائمة مع البيئة يطيل بالعمر الافتراضي الخاص بهذه العملات، وكما ذكرنا بالأعلى سيتم إصدار العملات البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات بحلول شهر نوفبمر القادم 2021.