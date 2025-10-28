العالم يترقب الأول من نوفمبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير في حدث تاريخي يعيد أمجاد الحضارة الفرعونية

تتأهب مصر لإطلاق واحد من أكبر وأهم الأحداث الثقافية في العالم، مع اقتراب الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025 في احتفال تاريخي طال انتظاره، يمثل لحظة فارقة في مسيرة الحضارة المصرية الحديثة، وينتظر أن يجذب الحدث أنظار الملايين حول العالم لما يحمله من رمزية حضارية تؤكد مكانة مصر كمنارة عالمية للثقافة والفنون والآثار.

استعدادات مكثفة

تشهد محافظتا القاهرة والجيزة استعدادات غير مسبوقة لاستقبال الحدث العالمي، وسط سباق مع الزمن لإنهاء أعمال التطوير والتجميل في المناطق المحيطة بالمتحف.

فقد أعلنت محافظة الجيزة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الفيوم بالكامل، ضمن خطة شاملة لتسهيل حركة الزوار القادمين إلى المتحف، مؤكدة أن المشروع شمل الرصف والتجميل والإنارة لإظهار الطريق في أبهى صورة تليق بضيوف مصر.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة أطلقت خطة ترويجية موسعة تشمل بث مواد دعائية على الشاشات العملاقة في الميادين الرئيسية، بهدف تعريف المواطنين والزوار بأهمية هذا الصرح الحضاري الفريد الذي يعكس عظمة مصر القديمة.

وتكثف مصر جهودها لإنجاح الحدث وسط ترقب عالمي، في تأكيد على مكانتها كمركز حضاري يجمع بين الأصالة والتطور، من خلال تكامل الجهود الحكومية والتغطية الإعلامية التي تبرز أهمية المتحف كأضخم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين، وفي خطوة رمزية للاحتفاء بهذا الحدث التاريخي، أعلن الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، عن إصدار عملات تذكارية خاصة بالتعاون بين وزارة المالية وإدارة المتحف، صممت في ست فئات (1، 5، 10، 20، 50، و100 جنيه) وتحمل رموزًا أثرية مميزة مثل تمثال رمسيس الثاني والمسلة المعلقة ومركبات الشمس، لتكون تذكارًا خالدًا لهذا الحدث الفريد في التاريخ المصري والعالمي.

دعوات رسمية ومشاركة عالمية واسعة

وقد بدأت مصر إرسال الدعوات الرسمية لحضور حفل الافتتاح، الذي سيشهد حضورًا واسعًا لعدد من الشخصيات الدولية البارزة والقيادات الثقافية العالمية.

وجاء في نص الدعوة الرسمية:

“يطيب لي أن أدعو سيادتكم لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025، والذي يعد صرحًا حضاريًا وثقافيًا فريدًا من نوعه، فهو أكبر متحف في العالم ويروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، ويمثل افتتاحه إحدى أهم المحطات الثقافية في تاريخ مصر الحديث.”

نص خطاب الدعوات التي أرسلتها #مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير pic.twitter.com/6HDPz4o55j — اليوم السابع (@youm7) October 27, 2025

عرض كنوز توت عنخ آمون لأول مرة كاملة

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ الحديث، سيشهد المتحف عرض مجموعة الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، في مكان واحد، حيث تضم المجموعة أكثر من 5400 قطعة أثرية نادرة تجسد روعة الفن المصري القديم.

وقال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن قناع الملك توت عنخ آمون الذي سيعرض ضمن مقتنيات المتحف يعد “أهم قطعة أثرية في العالم”، لما يجسده من عبقرية الفنان المصري القديم وجمال تفاصيل الحضارة الفرعونية.

اهتمام عالمي واسع

لاقى المتحف المصري الكبير اهتمامًا عالميًا واسعًا قبل افتتاحه، حيث نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية تقريرًا وصفت فيه مجموعة توت عنخ آمون بأنها “جوهرة المتحف المصري الكبير”، مشيرة إلى أن المتحف يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي مختلف العصور المصرية القديمة، من الفرعونية إلى اليونانية والرومانية.

أما صحيفة “جلوب آند ميل” الكندية، فوصفت المتحف بأنه “نقلة نوعية في السياحة المصرية”، مؤكدة أن التطوير الشامل في منطقة الأهرامات والمناطق المحيطة جعل من الزيارة إلى المتحف تجربة حضارية متكاملة تجمع بين عبق الماضي وروعة الحاضر.