العالم زاهي حواس يكشف عن أهم مقتنيات المتحف المصري الكبير وعلاقته بالمدينة الذهبية

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأضخم والأكبر في الشرق الأوسط والعالم، حيث افتتاح المتحف المصري الكبير، مساء 1 نوفمبر 2025، بحضور رموز وقيادات ورؤساء وملوك العالم وكبار الشخصيات العالمية، ليشهدوا حدثًا عملت مصر على تنفيذها على مدار عشرات السنوات، لتقدم شكلًا يليق بمصر وتاريخها الحضاري والإنساني.

العالم الدكتور زاهي حواس، الخبير الآثري المعروف، حلّ ضيفًا على برنامج “مراسي” المُذاع عبر شاشة قناة النهار ويقدمه الإعلامي الشهير محمود الشريف، متحدثًا عن تجربة الأثرية الاستثنائية ومشاركته في أعمال المتحف المصري الكبير، كاشفًا عن أهم مقتنيات المتحف وأعظمها.

توت عنخ آمون أعظم القطع الأثرية

يقول “حواس” إن القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون الموجود حاليًا في المتحف الكبير وسيكون على موعد مع الزوار من مختلف أنحاء العالم، هو من أعظم القطع الأثرية التي أُنتجت على الإطلاق عبر التاريخ ولم يسبق لأي فنان أن أبدع مثلها، مشيرًا إلى أن المتحف يتضمن قطاعًا كاملًا خاص بالملك.

ولفت إلى أن المتحف يعرض أيضًا الحياة اليومية للمصريين القدماء كما كانت تظهر في مقابر النبلاء، موضحًا أن المشاهد المصورة في البر الغربي تمثل الحياة المثالية التي كان المصري القديم يتمنى أن يحياها في العالم الآخر.

المدينة الذهبية

أكد الخبير الآثري، أن كتابه بعنوان “توت عنخ آمون من هوارد كارتر إلى المدينة الذهبية” يسلط الضوء على الكشف الأثري المهم الذي يعادل أهميته ما يحدث في القرن الـ21 من اكتشافات، مشيرًا إلى أن المدينة الذهبية تعود لعصر جد الملك توت عنخ آمون وكانت مخصصة للفنانين، حيث احتوت على أغلب آثار الملك، موضحًا أن الكتاب يربط بين الملك والمدينة الذهبية، مع التركيز على الكشف وأهميته التاريخية.

وشدد على أن عدد القطع الأثرية التي تم استخراجها بلغ 5398 قطعة، لافتًا إلى أن أجمل قطعة في رأيه هي كرسي العرش، الذي يظهر عليه الملك توت عنخ آمون جالسًا على العرش والملك عنخسنامون أمامه، مع منظر يظهر لمسة حنونة إذ يُقدّم الملك وردة.

وأضاف أن هناك تفصيلًا أثريًا لم يلاحظه أي باحث من قبل، وهو أن كلا الملكين يرتديان حذاء واحد، الملك يرتدي فردة في قدمه اليسرى والملكة عنخ إس إن آمون ترتدي فردة في قدمها اليمنى، وهو ما يرمز إلى أنهما شخص واحد، وفقًا لتفسيره الشخصي، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف يضيف بعدًا مميزًا وجماليًا للقطع الأثرية في المقبرة.