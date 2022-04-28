الطقس في عيد الفطر 2022.. توقعات الأرصاد ودرجات الحرارة المتوقعة

أيام قليلة وينقضي شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن يكون الإثنين 2 مايو 2022 هو أول أيام عيد الفطر في مصر 2022، وفقا للحسابات الفلكية، وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الأجواء في أول يومين من عيد الفطر المبارك 2022، محذرة من توقعات بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

توقعات الطقس في العيد

ووفقا لتوقعات الطقس في العيد التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون الطقس حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.



ويشهد طقس الإثنين 2 مايو 2022، أول أيام عيد الفطر نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين أول أيام عيد الفطر، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 34 أما الصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 32 والصغرى 18

جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 24

شمال الصعيد العظمى 38 أما الصغرى 20

جنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 26.

أما عن حالة الطقس المتوقعة ثاني أيام عيد الفطر الثلاثاء 3 مايو 2022، فتشهد أيضا نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر، فهي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 34 أما الصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 29 والصغرى 18

جنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 24

شمال الصعيد العظمى 35 أما الصغرى 20

جنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 26

موعد عيد الفطر 2022 في مصر

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال المبارك 1443، يوم السبت المقبل الموافق 30 أبريل 2022 و29 رمضان 1443، وتعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في مصر.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد عيد الفطر المبارك في مصر، ووفقا للحسابات الفلكية فإن الأحد 1 مايو 2022، هو المتمم لشهر رمضان 1443، ويوم 1 شوال 1443 أول أيام عيد الفطر سيكون الإثنين 2 مايو 2022، وستكون صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 5.36 صباحًا حسب التوقيت المحلي للقاهرة.

وطبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معهد البحوث الفلكية فإن هلال شهر شــــوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبــــت 29 من رمضـــان 1443هـ الموافق 30/4/2022م (يوم الرؤية)، وفقا لما أعلنه المعهد في بيان له، حيث لن يكون الهلال الجديد قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.