الطقس غدًا شديد الحرارة مع رطوبة زائدة، وشبورة في الصباح، والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 43

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس يوم غد الأحد 24-7-2022، شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد، وأنه سيكون معتدل الحرارة، و رطب ليلاً على السواحل الشمالية، و مائل للحرارة و رطب على باقي أنحاء البلاد، كما توقعت أنه سوف يكون هناك نشاط في الرياح في بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

كما وضحت الهيئة، أن يوم غد سوف يشهد استمرارًا في ارتفاع نسب الرطوبة في فترة النهار مما يرفع من الإحساس بحرارة الطقس عن درجة الحرارة الفعلية في الظل بقيم تتراوح ما بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط في الرياح في الليل أحيانا على بعض المناطق مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة.

كما أكدت أن يوم الغد سوف يشهد وجود شبورة مائية في فترة الصباح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، ليوم غد الأحد فهي تتمثل في التالي:

القاهرة: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة.

مطروح: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة.

وسوهاج: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا: العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان: العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 28 درجة.

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