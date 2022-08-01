الطب الاتصالي ينجح في تقليص الإحالات بين المستشفيات في محافظة البحر الأحمر

كشفت محافظة البحر الأحمر، عن نجاح خدمة الطب الاتصالي في تخفيض نسبة الإحالات الطبية للمرضى بين مستشفيات المحافظة، وذاك بعد تنفيذ الخدمة في المستشفى العام، ومستشفى الحميات بالغردقة، ومستشفى سفاجا، ومستشفى رأس غارب، وتم دخول المنظومة لمستشفى القصير، وجارٍ تفعيل الخدمة في مستشفى الشلاتين حتى يتم تنفيذ الخدمة في كافة مدن المحافظة، ومن جهته قال مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، الدكتور إسماعيل العربي، إن الخدمة التي تم تنفيذها في المستشفيات، ساعدت المرضى في الحصول على استشارات من الأطباء المختصين عن بعد وتشخيصه في مكان إقامتهم دون الحاجة للذهاب الى المستشفى، وتكبُّد معانات التنقل للحصول على الخدمة.

وتقدم خدمة الطب الاتصالي، العديد من الخدمات الطبية مثل: خدمة الاستشارات الطبية للمرضى، طرق العلاج من خلال منظومة إلكترونية، يتم التواصل بشكل مباشر بالصوت والصورة، الكشف على المريض من خلال الأجهزة المخصصة لذلك، ربط الخدمة بمنظومة الرعاية الصحية عن بعد، والتي عملت على بتعزيز وتسهيل تقديم الرعاية الصحية الرقمية في محافظة البحر الأحم، كما يتم تواصل المريض مع الطبيب المختص عبر هذه التقنية دون الحاجة إلى نقل أو تحويله إلى مستشفى آخر والحصول على الرأي الطبي في الوقت المناسب.

بروتوكول تعاون

وساعدت هذه التقنية الأطباء على متابعة الحالات الحرجة والطارئة باستمرار، وذلك من خلال نقل الحالة الصحية للمريض بالصوت والصورة عبر هذه الخدمة، ومشاهدة القراءات والتحاليل والأشعة والعلامات الحيوية الأخرى، والتي تُساعد الطبيب المختصين على تقديم الخطة العلاجية بجودة عالية في موقعه، وهو ما أحدث تغييرًا إيجابيًا في المؤشرات الطبية، ومن ناحية أخرى، توفر مديرية الصحة مختلف التخصصات من خلال القوافل الطبية الأسبوعية عن طريق بروتوكولات التعاون مع جامعة الزقازيق وجامعة الازهر، كما أنه جارٍ عقد بروتوكول مع جامعة أسيوط بهدف توفير أكبر الاستشاريين للكشف على المرضى وتقديم أفضل خدمة ممكنة.