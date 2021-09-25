مدير خدمة الممولين يكشف كيفية تطبيق الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز والمحاسبة

كشف مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب كيفية تطبيق قرار وزارة المالية الخاص بالتسجيل في الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز والذي تم الإعلان عنه اليوم 25 سبتمبر 2021، سواء ما يخص ضريبة القيمية المضافة، أو الضريبة على الدخل، وأثار الكثير من التساؤلات حول ألية التنفيذ ومواعيد تقديم الإقرار الضريبي، وكيفية المحاسبة وهل هناك تطبيق بأثر رجعي من عدمه، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد.

أوضح الأستاذ محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن الهدف من القرار هو تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى منظومة الافتصاد الرسمي، وأنه يوجد نوعين من الضريبة في جمهورية مصر العربية، أخدهم ضريبة مباشرة مثل ضرائب الدخل الخاص بالممول من ممارسة أي نشاط تجاري إلكتروني كاليوتيوب أو غير ذلك، ويحصل منه على إيراد، فهنا يجب على الممول التوجه إلى المأمورية الضريبية التابع لها والتسجيل وفتح ملف ضريبي، وهماك كذلك ضرائب غير مباشرة .

كيفية المحاسبة الضريبة للبلوجرز وموعد التطبيق

أضاف أن هناك قانونين أمام الممول يمكنه الاختيار من بينهما في نظام المحاسبة الضريبية، هما قانون الضريبة على الدخل 91 لعام 2005، والقانون الثاني 152 لسنة 2020، الخاص بالمشروعات المتوسطة الصغيرة والمتناهية الصغر، وتحدث “الجيار” عن مزايا القانون رقم 152 وبالأخص حالة الأثر الرجعي، وقال نصاً “اللي فات مات”، مؤكداً أنه في حالة اختيار المحاسبة وفق قانون المشاريع المتوسطة والصغيرة فلا يوجد أثر رجعي، ولن يكون هناك محاسبة على الفترات السابقة، وسيكون المحاسبة بداية من العام الحالي 2021، أي خلال الفترة من 1-1-2021 وحتى 31-1-2021، وسيكون تقديم الإقرار الضريبي في أول ثلاثة شهور من العام القادم، وستكون طريقة المحاسبة الضريبية على النحو التالي:

شريحة الدخل حتى 250 ألف جنية كقيمة أعمال أو الإيراد، يكون عليها ضريبة مستحقة بقيمة 1000 جنية . شرحة الدخل من 250 ألف وحتى 500 ألف جنية الضريبة المستحقة 2500 جنية قيمة الأعمال من 500 ألف وحتى مليون جنية تكون الضريبة المستحقة 5000 ألاف جنية. من مليون وحتى 2 مليون نصف من مائة بالمائة (0.50 %).

المزيد من التفاصيل وما يخص التهرب الضريبي مبين في الحوار الهاتفي في مقطع الفيديو المرفق أدناة.

كيفية التعامل الضريبي مع البلوجرز واليوتيوبرز

أوضح مدير خدمة التمويل الضريبي، في رد على تساؤل حول كيفية التحقق من ربح واليوتيوبرز والبلوجرز، وهل هناك مستندات يجب تقديمها؛ أنه يكفي للمصلحة حضور الممول وتقديم الإقرار، وسيكون التعامل على أساس الشفافية المطلقة، وفق تعليمات وزير المالية الدكتور محمد معيط، من أجل تشجيع انضمام الاقتصاد الغير رسمي للمنظومة الرسمية، ويكفي المصلحة إعلان الممول عن معاملاته التجارية بنفسة ويقوم بتحديد قيمة ربحة، وستقوم المديرية بالتعامل معه على هذه الشريحة لمدة 5 سنوات، بعدها سيكون هناك مناقشة حول استمرار الممول على هذه الشريحة أو الانتقال لشريحة أخرى “أو على حسب ما قال كما جاء في الفيديو المرفق”.

دعا الأستاذ محسن الجيار المستهدفين من هذا القرار إلى الاستفادة من مزايا القانون رقم 152 لسنة 2020، عبر التوجه للمأموريات الضريبية التابعين لها، وفتح الملف الضريبي.

جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد دعت مساء اليوم 25 سبتمبر 2021، اليوتيوبرز والبلوجرز إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لمن دخله 500 ألف جنية فما فوق، وفتح ملف ضريبي، ودعت من له أي استفسارات التواصل عبر رقم مصلحة الضرائب 16395 لتوضيح والرد على التساؤلات حول هذا القرار.