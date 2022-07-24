الصيف الحقيقي وصل.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بسبب ما سوف تشهده أغلب محافظات الجمهورية، من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، خلال الفترة الحالية، في بيان لها، اليوم الأحد الموافق 24 يوليو من العام 2022 كما نوهت إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث يعتمد أغلب المواطنين على بيان الهيئة ليحصن كل منهم نفسه ضد ذلك الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، كما أكدت على أنن هناك حالة من ارتفاع درجات الحرارة في كافة المحافظات وذلك بسبب ما سوف تشهده تلك المناطق من ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة، كما أكدت على أنه من المتوقع أن تزداد درجات الحرارة المحسوسة عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء في الظل بسبب الرطوبة، وكشفت أيضا الهيئة عن توقعاتها لحالة الطقس خلال ساعات اليوم الأحد الموافق 24 من شهر يوليو للعام 2022.

حالة طقس اليوم الأحد

في بيان جديد لها، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بالنسبة إلى حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، فسوف تشهد أغلب مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية خلال ساعات اليوم الأحد الموافق 24 يوليو، خاصة في ساعات النهار طقس شديد الحرارة، بالإضافة إلى رطوبة كبيرة تتسبب سوف يشهدها المواطنون، وتتسبب في دورها في الشعور بارتفاع درجات الحرارة في مناطق السواحل الشمالية، ونوهت إلى أنه سوف تشهد البلاد خلال ساعات النهار، ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال ساعات الليل، حالة من الطقس المعتدل والرطب، كما أكدت على أن ذلك هو المتوقع على كافة السواحل الشمالية، وأنه من المتوقع أن يكون الطقس خلالها مائل إلى الحرارة، على كافة أنحاء البلاد.

ارتفاع نسبة الرطوبة ونشاط الرياح اليوم الأحد

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في سياق متصل، في بيانها الذي صدر عنها إنه سوف تتعرض كل محافظات مصر إلى ارتفاع كبير وشديد في نسب الرطوبة، وذلك في أثناء الفترة الحالية، على أن يكون ذلك بشكل ملحوظ، كما أنه من المتوقع أن تصل درجات الرطوبة غدًا لحوالي 90%، في معظم المحافظات داخل مصر، وذلك ما سيسبب بدوره الشعور بحرارة الطقس، كما سوف تنشط الرياح في مناطق الجمهورية، خلال ساعات النهار، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى حوالي 36 درجة مئوية تقريبًا، أما عن درجة الحرارة الصغرى في القاهرة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 25 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيانها، كل المواطنين من ما سوف تشهده كافة المحافظات من ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، خلال الأيام المقبلة، على أن تصل ذروة ارتفاع درجات الحرارة، في كل أنحاء ومناطق مصر في أثناء يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، على أن تستمر الموجة الحارة حتى بداية الأسبوع المقبل، أما عن درجات الحرارة فإنها كالتالي: