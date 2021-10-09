الصور الأولى من كواليس مسلسل “منورة بأهلها” بطولة ليلى علوي وغادة عادل وباسم سمرة

نشر أبطال مسلسل “منورة بأهلها” عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صور جديدة من كواليس العمل المقرر عرضه قريبًا على منصة “شاهد” التابعة لمجموعة قنوات “MBC” السعودية.

وهو المسلسل الذي يتكون من 10 حلقات فقط، ويشارك في بطولته كلًا من: ليلى علوي، وغادة عادل، وباسم سمرة، وسلوى خطاب، وناهد السباعي، وأحمد صلاح السعدني، وعباس أبو الحسن، من تأليف: محمد أمين راضي، وإخراج: يسري نصر الله.

ويشهد المسلسل التعاون الأول بين المخرج الكبير يسري نصر الله، والكاتب الموهوب محمد أمين راضي .

يذكر أن آخر أعمال المخرج يسري نصر الله، مسلسل “نمرة اتنين” الذي عرض أيضًا عبر منصة “شاهد” العام الماضي، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة تضم قصص مختلفة.

“نمرة اتنين” بطولة: منى زكي، ونيللي كريم، ومنة شلبي، وإياد نصار، وآسر ياسين، وأروى جودة، وعمرو يوسف، وصبا مبارك، وشيرين رضا، وأمينة خليل، من تأليف: طارق العريان، ومريم نعوم، ووائل حمدي، وسماء عبد الخالق، آدم عبد الغفار، وسارة طيبة، وإخراج: يسري نصر الله، وطارق العريان، وتامر محسن، وهادي الباجوري، وهاني خليفة، ومحمد شاكر خضير، وأنس باطهف، وآدم عبد الغفار، وأحمد النجار.