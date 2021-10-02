الصور الأولى للنجمة حورية فرغلي من كواليس مسلسلها الجديد “أيام وبنعيشها”

بدأت النجمة حورية فرغلي، تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد “أيام وبنعيشها” الذي يشهد عودتها للشاشة بعد الأزمة الصحية التي مرت بها خلال السنوات الماضية.

وتجسد حورية فرغلي، في المسلسل دور فتاة شعبية تعيش في حارة، وتضطرها الظروف للزواج من كبير الحار الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي.

وهو من نوعية المسلسلات الـ 45 حلقة، ومن المقرر تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت، على أن يتم عرض خلال موسم الشتاء المقبل.

“أيام وبنعيشها” بطولة: حورية فرغلي، وشيري عادل، وندى موسى، ورياض الخولي، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وسماح السعيد، من تأليف: سماح الحريري، وإخراج: محمد أسامة، وإنتاج: صادق الصباح.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي، مسلسل “مملكة الغجر” الذي عرض في رمضان 2019.

“مملكة الغجر” بطولة: فيفي عبده، وحورية فرغلي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، ومحمد سليمان، وهبة عبد العزيز، من تأليف: محمد الغيطي، وإخراج: عبد العزيز حشاد.